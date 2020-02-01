賴士葆少2票賴品妤得1票 林為洲：應該是投錯票

（中央社記者劉冠廷台北1日電）立法院今天舉行立法院長選舉，國民黨團雖有38席，但推出的院長人選賴士葆僅獲36票，對此，黨團總召林為洲判斷，應該是黨團成員投錯票，也因無從查證，因此不會處分。

立法院第10屆立委今天報到，並舉行立法院長選舉，民進黨立委游錫堃在民進黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團、時代力量黨立法院黨團支持下，獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長，同時也是第二位民進黨籍的立法院長。

國民黨立法院黨團雖有38席，但推出的院長人選賴士葆僅獲36票。另外有一票投給國民黨副院長人選楊瓊瓔，民進黨立委賴品妤、無黨籍立委高金素梅分別獲得1票，另有1張無效票。

面對國民黨團在票數與席次數上出現差距的狀況，林為洲在接受訪問時判斷，應該是有黨團成員投錯票，但也因為無從查證是誰投錯的狀況下，不會有處分的動作，但他也透過群組向黨團成員表示，要大家投票時不要緊張。

立法院第10屆立委1日報到，並舉行立法院長選舉，國民黨團由立委賴士葆（前右2）與楊瓊瓔（前左2）搭檔參選正、副院長。圖為兩人上午走紅毯前往立院報到。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日

但林為洲也說，按照規定，投錯票是有處分的，但都是輕微的處分，因此他也已向黨團成員呼籲，投錯的人要承認，不要造成因為有人投錯票，黨團成員出現相互猜忌是誰投錯的狀況，造成內部產生不必要的誤會。

賴品妤是本屆最年輕立委，加上穿著打扮個人特色鮮明，本就是焦點人物，今天在院長選舉中意外獲得一票，更引起關注，讓她不得在誰臉書發文喊冤「誰立法院長投給我！我真的沒有投給自己！！！」。

有網友懷疑是賴品妤師父林昶佐所投，但賴品妤趕緊澄清：「他真的沒有啦，有少票的是國民黨」。民進黨立委蘇巧慧則打趣說：「沒想到你在國民黨仰慕者這麼快就出現了」。（編輯：蘇龍麒）1090201