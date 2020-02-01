第10屆立委報到 藍委同走紅毯展現團結

（中央社記者范正祥台北1日電）立法院第10屆立委今天報到，國民黨立委一起走紅毯步入議場，並以國語、台語、客語及阿美族語高喊「國民黨加油」，展現團結一致。

新國會上任，在藍營部分，立委先個別報到，隨後約定好一起走紅毯步入議場。對此，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安接受媒體聯訪時說，這跟過往不一樣，展現新國會新會期黨團團結一致氣勢。

個別報到時，連任立委的蔣萬安與太太及兒子一起到場，氣氛溫馨。蔣萬安說，4年前兒子也陪他到立法院報到，今天剛好放假，很高興將榮耀分享給家人。

初任立委的洪孟楷與太太及約1歲的女兒到場，他抱著女兒開心且得意地說，女兒被他抱著已經1小時沒有哭鬧了。他承諾打造更好的下一代生活和環境，「照顧自己小孩，也照顧選區、全台下一代。」

國民黨原住民立委廖國棟穿著傳統服飾進場，他說，重要頭目今天陪他一起來。

金門縣選出的立委陳玉珍也引起注意，助理裝扮成軍人象徵不怕苦不怕難的戰地精神。

新科立委葉毓蘭戴著關公造型，紅底、黑白色系口罩，搭配紫色有花卉印花的外套及長褲，一身勁裝。這只口罩是新北市長侯友宜2018年參選市長時的競選小物。

立委個別報到之後，國民黨全體立委依照事前的約定，在9時一起從立法院大門走紅毯步入議場，由立委賴士葆、楊瓊瓔、江啟臣、羅明才等人共同領隊，擔任代理國民黨秘書長的立委曾銘宗帶領大家高喊國民黨加油，士氣高昂。（編輯：楊玫寧）1090201