民眾黨優先法案 聚焦居住正義和財政紀律

（中央社記者郭建伸台北1日電）立法院新會期將於2月中下旬開議，民眾黨的優先法案將觸及居住正義、18歲公民權以及財政紀律，待黨團整頓好後，將陸續提出版本。

此外，民眾黨團總召賴香伶也補充，因應武漢肺炎疫情，病患家屬可能有請假問題，盼政府能通過類似家庭照顧假的特別條例，以便因應未來疫情發展。

居住正義部分，賴香伶表示，台北市府過去有推行門牌揭露區間從30號縮減至10號，也有施行囤房稅經驗，黨團盼未來能修法，讓門牌全都揭露。

賴香伶表示，社會對於青年參政共識趨於成熟，屆時將推出投票權下修到18歲的法案，且因條文在憲法，黨團支持修憲，盼各政黨都能夠促成此事。

此外，賴香伶也說，黨團優先法案將著墨財政紀律問題，不管兩大黨態度，財政紀律一定是國家正常化重要的議題，內容上要顧及城鄉跟舉債問題，盼大黨、小黨都能努力促成，讓負債不會債留子孫。

民眾黨團副總召張其祿則進一步解釋表示，過去地方有創稅功能，但近幾年情勢有些變化，變得越來越沒有；財政收支劃分法已經20年沒修法，現行制度讓中央政府掌有錢跟權，再由中央政府分配，但是否有效分配或只是政治分配，這就是箇中問題。

張其祿指出，地方政府財政拮据，過度仰賴中央政府統籌分配款，「奶瓶文化」相當嚴重，盼藉由修法同時改善中央跟地方政府的財政紀律問題，待黨團整頓好就能提出財政收支劃分法及相關法案的修法版本。

談到武漢肺炎，賴香伶也說，疫情影響層面目前仍不可測，但武漢肺炎病患的家屬若要請假，請假事由可能不能歸責於勞雇雙方；因現在疫情仍有高度不明確性，盼政府應通過暫行條例或特別條例，讓病患家屬不必為了該請事假或病假而困擾。

賴香伶指出，萬一武漢肺炎疫情擴大，病患可能需要薪資補償或大筆醫療支出，若有特別條例，政府較能周延因應；民眾黨團認為，由執政團隊統籌各種方向，並提出特別條例，會是比較好的做法，盼政府有所回應，但若未來民眾黨團想到更好的點子，也可能提出個別條文的版本。（編輯：楊凱翔）1090201