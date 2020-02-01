新國會修憲議題 18歲公民權朝野傾向支持

立法院第10屆立委1日上午完成報到後，議場進行就職宣誓典禮，在大法官吳陳鐶監誓下，新任立委宣讀誓詞，並在誓詞上簽名，完成宣誓典禮。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

（中央社記者王揚宇台北1日電）立法院第10屆立委今天就職宣誓，而「18歲公民權」引發修憲討論。民進黨團書記長鍾佳濱說，這是很值得做的事，也是大工程；國民黨團書記長蔣萬安表示，個人支持，但需經黨團大會討論，目前尚未定案。

此外，時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團均表態支持。

依憲法規定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權；然而，民間社會多年來期盼透過修憲，將公民權下修到18歲，藉此擴大人民參與。

對此議題，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪表示，18歲公民權應該是目前朝野共識最高的議題，他也覺得「這是一件很值得做，但不是很容易做的事」，而朝野各黨坐下來合作修憲，要有一定的氣氛，氛圍不對也不可能去做。

鍾佳濱接著說，因為這涉及修憲提案，要成立修憲委員會，是一件不容易的大工程，他個人認為，可能在各黨團磨合到有一定的默契情況下，才比較有可能談這件大的事情，若沒有相當的好氣氛，是不大容易得到推動。

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，針對投票權下修至18歲的議題，還需經過黨團大會討論，目前尚未定案；但他本人是支持的，這在他過去參選立委時就曾說過。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，社會對於青年參政共識趨於成熟，屆時將推出投票權下修到18歲的法案，且因條文在憲法，黨團支持修憲，盼各政黨都能夠促成此事。

時代力量立法院黨團總召邱顯智被問到是否支持公民權下修到18歲，邱顯智說，「當然支持，這是我們一貫的主張」，但這要透過修憲，因此希望朝野黨團大家共同攜手合作，在這一屆完成這個大工程。

根據中華民國憲法增修條文第12條條文規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定。」

立法院第10屆的113席立委中，以立法院長當選人游錫堃得73票計算，剛好包含民進黨團63席、台灣民眾黨團5席、時代力量黨團3席，和無黨的林昶佐以及台灣基進陳柏惟，但以憲法增修條文需3/4、即至少85席立法委員出席的高門檻，即使民進黨、時代力量、民眾黨和泛綠黨友都同意修法，最終仍取決於國民黨的態度。（編輯：紀淑芳）1090201