水牛精神老驥伏櫪 游錫堃扛立院龍頭調和鼎鼐

（中央社記者郭建伸、陳俊華台北1日電）前行政院長游錫堃出身宜蘭農家，靠著水牛精神闖蕩政壇，立下不少汗馬功勞。素有「水牛伯」稱號的他近年悠遊山林暫別政壇，這次復出以新科立委之姿，扛下立院龍頭，肩負行政立法調和鼎鼐重任，未來挑戰重大，也可見黨內的信賴和倚重。

2020大選落幕，總統蔡英文挾著817萬張選票做後盾，即將展開她的第二任期。選後她火速慰留行政院長蘇貞昌續任，游錫堃則是選前黨內有共識的立法院長人選，黨內人士分析，民進黨內兩大天王級人物同時坐鎮行政、立法兩院，可一窺蔡政府權力布局高度自信的展現。且因民進黨在本屆立院單獨過半，未來兩院互動，牽動蔡總統第二任的政績表現。

游錫堃出身宜蘭農家，因家境不好，曾被迫輟學務農。他33歲當選省議員，是從政第一個公職，與同任省議員的蘇貞昌、謝三升被稱「黨外鐵三角」。當年蘇、游兩家關係好，兩家庭經常一同出遊，隨著蘇游在政壇逐漸發光發熱，並列黨內天王，2008年總統大選提名成為對手，競爭總統黨內初選。

這次立委選前，游錫堃在替蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧助選時還特別提及，他和蘇貞昌從黨外鐵三角到後來都成為縣長，固然會有意見不同，但「有很多的默契」，為外界傳聞闢謠。

游錫堃投入政治數十年，招牌特色就是他的水牛精神，雖然並非黨內最亮眼政治明星，但黨內評他從政風格沉穩、務實，一步一腳印，這也造就他不管是在地方或中央，政績都頗受肯定，且勇於負責，政治路上三次請辭下台，不論是前總統陳水扁或蔡總統，都相當倚重他。

他在主政宜蘭縣8年任內，接棒前縣長陳定南，推動多項政績，包含母語教育、蘭陽博物館、冬山河親水公園、童玩藝術節，當時也力抗中央政府，不讓六輕到宜蘭設廠，捍衛宜蘭環境不遺餘力。

卸任縣長後，他曾被時任台北市長的陳水扁延攬為台北捷運公司董事長，政黨輪替後，先任扁政府的行政院副院長，2002年開始接掌行政院。

直到2005年，游錫堃才卸任行政院長職務，是民進黨中央執政迄今任期最久的行政院長，任內包括開通雪山隧道、力促員山子分洪道完工等政績，民進黨人至今朗朗上口。

2008年第二次政黨輪替，游錫堃深耕新北市，一度有意參選2010年的新北市長選舉，但民進黨最後整合由蔡英文角逐。2014年游錫堃出征新北市長，憑藉著一貫穩健低調風格，最後僅小輸2.4萬票，重挫國民黨士氣。

立法院第10屆立委1日報到，並舉行立法院長選舉，由民進黨立委游錫堃（左）獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長，並由擔任立法院預備會議主席的柯建銘（右）頒發院長當選證書。中央社記者張新偉攝 109年2月1日

游錫堃國家認同立場鮮明，擔任民進黨主席時力推台灣成為正常國家，蔡政府執政後，游錫堃認為台灣離正常國家道路已不遠，選擇悠遊山林暫別政壇，但仍是黨內派系「正常國家促進會」的精神領袖。總統蔡英文曾有意任命他擔任台糖、台電董事長等職務，他都未曾心動。

這些年，他除了受邀到各處演講，推動他念茲在茲的有機農業立法外，水牛伯「人生七十才開始」，熱中運動健身，他不僅登玉山，還曾經騎自行車環島8天，曬成「黑面堃」，更成功挑戰單車「一日北高」，有網友在他臉書留言說，「水牛伯進化成鐵牛伯」。

去年游錫堃獲蔡總統之邀，出任民進黨不分區立委，他也在去年11月底接任護國保台助選團團長，展開全台大輔選。2020選戰他輔選行程滿檔，曾經一天跑了9個行程。

選舉告一段落後，據了解，今年農曆年假期間，游錫堃努力研讀各項法案。幕僚私下透露，「老闆認真成這樣，以後跟著他進立院的人，肯定不輕鬆」。

面對國會新局，新國會生態衍生諸多新挑戰。相較於第9屆立法院，新國會的在野黨除了國民黨、時代力量，還多了民眾黨，游錫堃未來勢必得扮演更繁重的調和鼎鼐角色。

對於外界認為游錫堃沒有擔任過立委，立法院副院長蔡其昌受訪時說，擔任立法院長的人選，不是只有熟悉議事規則，主要是人望、才能服眾，其次，主持議事要相對中立；相信游錫堃未來能發揮柔軟身段、調和鼎鼐，讓法案、預算不要卡關。

曾在游錫堃擔任行政院長時，跟在身邊擔任助理的民進黨立委吳思瑤說，游錫堃當了3年多的行政院長，每次法案要送到立法院，與立法院的協調折衝都不會少，游錫堃雖然沒當過立委，但對立法院的議事運作沒有問題。

游錫堃今年71歲，但一樣跟年輕人滑手機玩網路，過去更曾是PTT鄉民，和年輕人互動沒有距離。老驥伏櫪，志在千里，游錫堃成為繼孫科後第二位先後當過行政院長、立法院長的首長，將在國會為政治生涯寫下新篇章。（編輯：蘇龍麒/楊凱翔）1090201

立法院第10屆立委1日報到，並舉行立法院長選舉，民進黨立委游錫堃（前左）獲得出席人數過半數的73票，當選立法院長，民進黨立委賴品妤（右）也拿下1票。中央社記者張新偉攝 109年2月1日