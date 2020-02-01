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罷韓二階連署逾8萬份 罷韓四君子謝黃捷相助

最新更新：2020/02/01 15:49

（中央社記者程啟峰高雄1日電）罷韓第二階段連署1月29日展開迄今收件超過8萬份，「罷韓四君子」今天聯袂至時代力量市議員黃捷服務處致贈「功在高雄」小匾額，感謝黃捷相助，並呼籲市民繼續響應罷韓行動。

罷韓提案法定領銜人也是「罷韓四君子」的陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋及公民割草行動代表李醫師上午現身位在高雄市鳳山區的黃捷服務處，感謝黃捷相助，並向前來服務處簽署的響應罷韓民眾致意；陳冠榮等人並致贈黃捷「功在高雄」小匾額。

陳冠榮指出，黃捷是被民間團體評鑑的優良議員之一，韓國瑜卻是市長民調評比最後一名；黃捷的認真及優質問政，暴露市長韓國瑜的無能與不專心市政。

黃捷表示，罷韓第二階段連署連日來可謂欲罷不能，希望罷韓二階連署能盡快達標。

至於罷韓二階連署進度，尹立說，罷免連署從1月29日大年初五開始啟動至今收件已超過8萬份，希望本週內可達到10萬份，呼籲市民踴躍響應，盡速達到二階連署30萬份目標。

另外，面對近日有人發起的「罷捷」行動，黃捷希望「罷捷」團體提出具體理由並理性看待，不要製造社會仇恨與對立。她說，自己雖被列為罷免對象，仍以平常心看待，「若通過也會接受」。無論結果如何她都會認真負責盡職，不會因任何阻撓而有所退縮，也會持續推動罷韓行動。（編輯：陳俊碩）1090201

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