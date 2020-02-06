監察院批公股公司從事助選活動 銓敘部將再釐清

（中央社記者游凱翔台北6日電）監察院今天表示，台水、台船、中油等公司，日前疑利用公家資源替特定候選人助選，甚至要求攜眷出席特定競選餐敘，及台水董事長魏明谷曾擔任競選職務；銓敘部回應，待收到監察院的調查報告後，再進一步釐清。

監察院下午發布新聞稿表示，日前接獲投訴，傳台灣自來水公司疑利用公家資源，例如以印製文宣品替特定候選人助選；台灣國際造船公司、台灣中油公司，甚至要求員工攜眷，出席特定公職候選人的競選總部成立大會及後援會餐敘；此外，台水公司董事長、台灣車輛公司董事長還擔任特定公職候選人的競選職務。

監察院表示，監察院昨天已審查通過由監委江綺雯、仉桂美提出的調查報告。

報告舉例，台水公司魏董事長魏明谷依法不得兼任公職候選人競選辦事處之職務，也不得為支持特定公職候選人，動用行政資源編印製或散發宣傳品，雖然自民國108年9月1日至11月17日止，兼任總統候選人蔡英文的彰化縣競選總部主任委員一職，也在11月初在員林幫民進黨的立委候選人輔選，但因發生時點在108年11月18日總統、副總統及立法委員等公職候選人正式登記前，銓敘部認為尚無行政中立法所稱公職候選人的存在。

但調查報告認為，此現象形同法律漏洞，銓敘部應通盤考量如何補漏。

銓敘部法規司長呂秋慧晚間受訪時回應，針對監察院所提及的相關內容，因目前尚未收到監察院的調查報告，待收到報告後，將再進一步釐清。（編輯：蘇龍麒）1090206