世衛再改台灣名稱 客委會諷WHO哈囉那個誰

（中央社記者吳欣紜台北6日電）世界衛生組織（WHO）每天發布武漢肺炎疫情報告，最新報告卻用「台北及周圍地區」稱呼台灣。客委會今天在臉書發文，以「哈囉那個誰」稱呼WHO，並提醒「哈囉！台灣整個在這邊」。

世衛組織5日晚間發布第16期疫情報告，在中國省份區域及城市項下，出現一欄Taipei and environs（台北及周圍地區）確診11名病例，且同步在附註欄載明，中國確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台北及周邊地區，將台灣視為中國一部分誤導國際視聽。

對於WHO使用「台北及周圍地區」稱呼台灣，客家委員會今天在臉書以「哈囉！台灣整個在這邊」為題發文提到，「全世界目前都正積極進行防疫工作，台灣是防疫的第一線，但世界衛生組織卻因政治因素把我們排除在外，甚至用『台北及周圍地區』稱呼台灣，完全無益於全球防疫工作，還矮化台灣」。

客委會也在地圖上以「哈囉那個誰」稱呼WHO，並在地圖上分別標註台灣、台北及客庄地點，要提醒WHO「台灣在哪邊，台北在台灣的哪邊，還有客庄在台灣的哪邊」，希望WHO正視台灣的防疫實力。

在文章最後，客委會小編還特別用標籤提醒WHO「複習一下地理」，更標記「恁樣有看識無」嘲諷WHO，最後也感謝所有醫護、檢疫及第一線人員。（編輯：張芷瑄）1090206