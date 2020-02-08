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延續國際挺台聲量 外交部：持續爭取參與WHA

最新更新：2020/02/08 22:11

（中央社記者陳韻聿台北8日電）外交部發言人歐江安今天表示，世界衛生組織（WHO）今年執行委員會會議期間，國際挺台聲量前所未見，已為後續在WHA推案增添良好動能，外交部將與友邦及友好國家溝通協調，研擬妥適的推案計畫。

第146屆WHO執委會（EB）2月3日至8日在日內瓦舉行會議。根據外交部統計，開會迄今已有史瓦帝尼、巴拉圭、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及馬紹爾群島8個友邦，以及美國、日本、以德國為代表的歐盟27個會員國、英國、澳洲、紐西蘭和比利時等理念相近國家發言挺台。

歐江安晚間告訴中央社記者，本屆WHO執委會的國際挺台聲量前所未見，已為後續在世界衛生大會（WHA）推案增添良好動能，外交部將與衛生福利部等相關部會密切合作，並與友邦及友好國家溝通協調，以研擬妥適的推案計畫；外交部將依情勢發展選擇最有效推案方式，具體策略和作法將擇適當時機說明。

歐江安指出，大方向上，台灣今年將繼續積極爭取受邀以觀察員身分出席WHA，也將爭取獲邀完整參與WHO所有與對抗新型冠狀病毒（武漢肺炎病毒）相關的會議、機制及活動。

歐江安重申，各友邦及友好國家強力表達支持台灣參與WHO，顯示國際社會高度關切武漢肺炎疫情，也認同將位居防疫第一線的台灣納入全球公衛及防疫體系的急迫性和必要性。（編輯：張均懋）1090208

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