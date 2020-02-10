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議員籲停辦雙城論壇 北市：若受疫情影響會延期

最新更新：2020/02/10 16:59

（中央社記者梁珮綺台北10日電）武漢肺炎疫情升溫，民進黨市議員王世堅呼籲停辦今年「台北上海雙城論壇」。台北市副市長黃珊珊今天說，雙城論壇已舉辦近10年，不會停辦，但若受到疫情影響，則會延期。

黃珊珊下午2時在台北市政府12樓召開「北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第6次應變會議」，4時接受媒體聯訪。

今年雙城論壇由台北市政府主辦，但隨著武漢肺炎疫情升溫，中國大陸北京、上海進入「半封城」狀態，王世堅在臉書呼籲，考量中國疫情傳播範圍可能擴大，在武漢肺炎未經國內外專家與世界衛生組織（WHO）認可解除警報、中國停止所有封城前，台北市政府應無限期暫停辦理雙城論壇。

對此，黃珊珊表示，雙城論壇已舉辦近10年，「不會因為什麼原因停辦，疫情影響的話會暫緩、延期」，通常雙城論壇舉辦的時間點是夏天，時間還早。

由於雙城論壇舉辦前幾個月是籌備期，按照以往經驗，上海市台辦李文輝應頻繁赴台北市政府拜會市長柯文哲，雙方進行密切磋商，決定主題、日期等。

黃珊珊坦言，目前中國大陸人士被禁止入境台灣，所以無法當面磋商，不過，現在聯絡方式也方便，所以籌備工作不會太大影響。

另外，黃珊珊表示，武漢肺炎疫情延燒，市府內已在討論3、4月大型活動是否持續舉辦，如市場節等「吃吃喝喝」的活動已確定取消，而小巨蛋表演活動也多，會要求加強防疫。（編輯：李亨山）1090210

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