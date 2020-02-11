美議員分享與賴清德合照 讚台灣是美國強健夥伴

（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）副總統當選人賴清德上週末結束華府行程，美國眾議員約霍今天透過推特分享上週一行人與賴清德會面合照。約霍表示，台灣在國際場域扮演重要角色，也是美國最強健夥伴之一。

賴清德3日自紐約搭乘火車抵達華府，展開數日訪問。期間除了拜訪多位美國聯邦參眾議員，賴清德也前往美國國務院與白宮國安會和美方官員會晤，並與美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）共同出席宗教自由圓桌論壇。

眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）今天透過推特（Twitter），公開多位眾議員上週與賴清德會面的合照2張。

其中一張照片裡，賴清德、約霍及眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）3人雙手相疊在一起，象徵美台齊力合作。另外一張合照中，賴清德、約霍、貝拉、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、眾院外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）及友台共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）則一行人排排站。

約霍推文表示，他很榮幸上週與台灣副總統當選人會面。他指出：「台灣在國際場域扮演重要角色，並持續與我們（美國）擁有最強健國際夥伴關係之一。」

約霍並強調，他期待看見台灣的努力，能以其地位在世界衛生組織（WHO）等國際組織中獲得恢復的方式，得到認可。（編輯：張佑之）1090211