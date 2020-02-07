賴清德出席美國祈禱早餐會 與川普及彭斯同場

副總統當選人賴清德（前左）6日上午步行抵達「國家祈禱早餐會」會場。美國總統川普稍晚也將在活動中致詞。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月6日

（中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電）副總統當選人賴清德今天出席美國國家祈禱早餐會，與美國總統川普、副總統彭斯等多位重量級美國官員難得同場。據了解，賴清德桌位位在會場最前排，受重視程度可見一斑。

賴清德目前以個人身分訪問美國首府，行程重點之一就是出席華府一年一度的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。今天上午6時50分左右，賴清德就在駐美代表高碩泰陪同下，步行進入會場。

副總統當選人賴清德（前左2）6日上午在駐美代表高碩泰（前右2）陪同下，步行前往「國家祈禱早餐會」會場。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月6日

據了解，賴清德桌位位在會場最前排，與川普的同黨盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）同桌，而隔壁桌就坐著美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

「國家祈禱早餐會」起源於1953年，當時美國國會議員邀請時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）本著耶穌精神，參加他們早餐會。在此之後，參加這場年度早餐會成為美國總統例行公事，每年也有超過3000位來自不同國家、文化及種族的人士共襄盛舉。

根據白宮提供的資訊，除了川普及彭斯（Mike Pence）外，今年「國家祈禱早餐會」也有多位美國內閣級官員與會，包含蓬佩奧、國防部長艾斯培（Mark Esper）與內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）等。

在美國國會部分，出席人員包括眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、眾議院共和黨籍領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）及超過200位參眾議員。

由於川普昨天才從彈劾案順利脫身，外界今天特別關注他與主導彈劾案的裴洛西互動。兩人在早餐會上幾乎零互動，川普一上台還拿出頭條印有他彈劾案獲判「無罪」的新聞報紙，炫耀自己的勝利。（編輯：徐崇哲）1090207