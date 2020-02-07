台灣準副總統首訪華府 邀請人說內幕

對華援助協會會長傅希秋（左4）6日告訴媒體，美國政府從高到低沒有一個人反對副總統當選人賴清德（左1）訪華府，包括白宮、美國國務院。圖為賴清德4日出席國際宗教自由圓桌會議。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月7日

（中央社記者江今葉華盛頓6日專電）邀請副總統當選人賴清德出席美國國家祈禱早餐會的對華援助協會會長傅希秋表示，美方對賴清德到華府出席早餐會開了綠燈，沒有人反對，「包括白宮，包括國務院」。

傅希秋還透露，一、兩年前也曾向白宮與美國國務院高層建議，邀請副總統陳建仁出席「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），認為不該對台灣副總統設限，「太不公義」。

賴清德日前以個人身分訪問美國首府，行程重點之一就是出席華府一年一度的國家祈禱早餐會。今天上午6時50分左右，賴清德就在駐美代表高碩泰的陪同下，步行進入會場。

對華援助協會會長傅希秋（圖）6日接受媒體訪問表示，美方對副總統當選人賴清德出席「國家祈禱早餐會」一事，各方都開綠燈沒人反對。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年2月7日

曾經是中國宗教迫害受害者的牧師傅希秋會後接受媒體訪問，回憶邀請賴清德的過程時表示，去年賴清德從行政院長職務卸任後，賴清德曾和台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏就宗教自由議題交換意見，他也很關注中國受迫害者與西藏議題，讓他覺得很感動，因此決定邀請當時沒有官職的賴清德出席今年的祈禱早餐會。

1月11日總統大選時曾赴台觀選的傅希秋在總統蔡英文與賴清德團隊贏得勝選後，意識到賴清德的身分可能會有些敏感，立即與祈禱早餐會團隊聯繫說明。祈禱早餐會在不到24小時時間就開會同意，認為沒問題，歡迎賴清德前來。人還在台灣的傅希秋第一時間轉告賴清德。

回到美國的傅希秋也私下和美方相關單位溝通，「各方都開了綠燈，美國政府裡邊從高到低沒有一個人提出來反對，沒有一個人用任何理由反對」，「我可以很肯定的講，包括白宮，包括國務院」。他也希望中國不要大驚小怪，讓這樣的訪問成為常態。

至於賴清德這兩天在華府的拜會行程曝光後，是否有接獲來自美方的反對聲音，傅希秋直說，「沒有沒有，誰敢這麼跟我說。」但他能理解台美關係多年來不易溝通，也能感覺得到民間人士與美國政府交往的自由度可能要比台灣政府容易、寬廣、自由的多，讓他也想從民間角度多幫助台灣，

傅希秋認為，美方開綠燈是「很順理成章的事」。信仰虔誠的他認為這是神蹟，也是歷史到了這個時刻。他表示，美台近年來關係提升，美國總統川普當選後曾和蔡總統通電話，美國國會也前所未有地支持美台接觸升級，兩黨一致，沒有疑義。他也不認為行政單位開綠燈的背後有其他考量。（編輯：徐崇哲）1090207