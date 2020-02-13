立院辦助理研習會 林志嘉傳授如何做個好立委

（中央社記者劉冠廷台北13日電）立法院今天舉辦助理研習會，秘書長林志嘉表示很多立委都是從助理做起，絕對不要妄自菲薄；他也藉30年經驗，分享如何做好立委的4個條件，勉勵與會的國會助理都是未來的立委。

第10屆立法委員助理研習會從今天起一連兩天在立法院舉行，將就議案審議、預算案審議、立法技術暨遊說業務等內容，向新進的立委助理進行說明與介紹，幫助各立委辦公室能夠更快速的了解立法院的運作，以及每天的工作內容。

林志嘉在致詞時先是向在場的多位助理勉勵說，立法院有個特徵，很多立委都是從助理做起，所以絕對不要妄自菲薄，今天的研習會等於是對將來的立委，做一些立法院的業務介紹與心得分享。

林志嘉說到，他過去擔任立委時，有許多專業的老立委，他在菜鳥時期時，就曾向老立委請益，想了解如何做好一個好立委，當時的老立委告訴他4個條件，包括勤議事、樹專業、敢堅持、懂妥協。他認為這4個條件很有用，與會在場的助理都是未來的立委，所以都要做好這4件事。

林志嘉也向在場的助理呼籲，立法院最重要處事的核心，就是要放輕鬆，將複雜的事情簡單化，千萬不要將簡單的事變複雜；這些都是他在立法院做了30年的經驗，他傳授這些心得，期盼國會助理能夠活用這幾個原則，絕對夠用30年。（編輯：楊凱翔）1090213