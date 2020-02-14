政府撤陸配子女入境 國民黨籲有條件個案審查

（中央社記者余祥台北14日電）針對蔡英文政府全面禁止非中華民國國籍陸配子女入境政策，國民黨今天呼籲，政府可檢討現行做法，授權陸委會在兼顧防疫與人權的考量下，有條件進行個案審查，讓有急迫需求的陸配未成年子女入境。

國民黨透過新聞稿表示，尊重防疫單位的專業判斷，並以國內防疫工作為優先考量，但此政策恐造成台灣民眾與未成年子女被迫分離，顯有違背兒童權利與侵害人權的疑慮。

國民黨文傳會代理主委王育敏指出，聯合國在世界人權宣言中宣布，兒童有權享有特別照顧及協助；因此訂定「聯合國兒童權利公約」保障兒童各項權益。公約第9條要求應確保不違背兒童父母的意願而使兒童與父母分離；第10條更指出，兒童或其父母為團聚而請求入境或出境時，政府有義務依該法規定，秉持人道積極迅速處理，這都是保障兒童與親人團聚的權利。

她指出，考量中國大陸武漢肺炎疫情發展，陸委會原規劃限縮陸配子女來台條件，須符合「未成年」、「大陸親人無能力照顧」且「父母皆在台灣者」的陸配子女，才可專案申請來台，已盡量在防疫工作與兒童權利之間取得平衡，然而在總統蔡英文指示檢討後，隨即撤回此項方案，不利於兒童權益的保障。

王育敏說明，滯留大陸的陸配未成年子女中，多數並非刻意在兩岸間選擇國籍，而是長年在台灣居住，待居留期滿後始能申請中華民國身分證，希望大家能減少歧視性言論，讓有迫切回台需求的陸配子女有一條路可以走。

「民主、自由、人權是台灣最珍貴的價值」，王育敏呼籲政府全力防疫之際，也可顧及大陸配偶未成年子女權益，相信陸委會與防疫單位應能針對特殊個案嚴格把關，兼顧防疫工作與保障未成年幼童權益，並以落實「兒童權利公約」中兒童及少年權利保障的規定，實踐中華民國以人權立國的初衷。（編輯：蘇志宗）1090214