彰中捐20萬個口罩 蔡總統肯定年輕世代責任感

（中央社台北14日電）武漢肺炎疫情延燒，總統蔡英文今天感謝彰化高中學生轉贈20萬個口罩給衛生福利部統籌運用，是對「我OK 你先領」活動最好的響應，她肯定彰中學生展現台灣年輕世代的責任感和行動力。

蔡總統下午在臉書發文表示，去年底，彰化高中學生募集20萬個口罩，原本這個月要送往中東的難民營。但是，現在他們決定先轉贈給衛福部統籌運用，支持第一線的醫療防疫人員及病患，對抗武漢肺炎疫情。

蔡總統說，彰中學生長期參與各種社會議題，也連續12年到非洲友邦史瓦帝尼做志工，背後有一名推手，就是數十年來持續鼓勵學生要以行動來改變社會的呂興忠老師。去年，她非常高興可以頒發師鐸獎給呂興忠，當面謝謝他在教育上的奉獻。

總統表示，這次彰中學生捐贈口罩，就是對「我OK你先領」活動最好的響應。她要再次提醒大家，不必囤積口罩，只有長時間待在密閉空間、進入醫院、免疫力較低時才需要戴口罩，儘量把口罩留給最需要的病患和第一線的防疫人員。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：蘇志宗）1090214