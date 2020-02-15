柯文哲大便說 蔡壁如：情緒也太大了

（中央社記者郭建伸台北15電）台北市長柯文哲昨天被追問黃瀞瑩的人事爭議時，表示「心中有大便，看什麼都是大便」。柯前幕僚、民眾黨立委蔡壁如今天說，她覺得外界質疑這件事情太過份，但笑說「是不是要罵到大便，這情緒也太大了。」

台灣民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今天上午前往228公園晨跑，宣傳民眾黨將推動的18歲投票權優先法案。由於投票權下修涉及修憲，需要跨黨派支持，蔡壁如說，她目前已爭取熟識立委的支持，下周一開始將到每位立委辦公室親自拜託。

談及政院因應武漢肺炎疫情提出的紓困方案，蔡壁如說，民眾黨在意的是財政紀律，如果國家有難，大家上下一心，編紓困預算、消費券、促進券，大家都不會有意見，但最重要的是錢的來源是舉債，還是從預算中挪移。

媒體詢問是否支持政府發放振興抵用券？邱臣遠表示，大方向來講都支持，由於細則還沒出來，目前看起來較類似去年發放的夜市抵用券，希望錢要花在刀口上，把紓困落實在中小企業跟微型企業。

此外，柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩選後回鍋台北市政府副發言人職務，但因錄取時間早於徵才截止日，外界質疑有內定之嫌；柯文哲昨天被問及此事，表示「不要再引誘我講，心中有大便看什麼都是大便」。

蔡壁如今天表示，機要任用不像一般的約聘僱跟公務員，所以去質疑聘用過程，「這件事情我是覺得太過分了」。

她說，不認為柯文哲失言，一件事情吵這麼久，也許長官有情緒，但「是不是要罵到大便，這情緒也太大了」。（編輯：紀淑芳）1090215