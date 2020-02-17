綠委：台幹被迫返中復工 籲相關部會擬因應策略

（中央社記者王揚宇台北17日電）武漢肺炎疫情持續升溫，民進黨立委洪申翰今天表示，最近聽聞很多台籍員工被迫返回中國復工，呼籲經濟部、勞動部等相關部會，盡力掌握台商復工與台幹返中狀況，針對疫情發展擬定因應策略。

洪申翰今天與台灣勞工陣線秘書長孫友聯召開記者會表示，近日幾篇新聞報導指出，有台商在中國疫情仍在上升與混亂時，就急著要求台灣員工飛回中國工廠復工，造成台灣員工人心惶惶。

洪申翰認為，目前中國各級政府的疫情管制指令相當混亂，疫情狀況也不夠透明公開，可以預見，被迫赴中工作的台灣人將面臨極大不穩定性與生命安全風險。因為疫區是在中國，所以台灣政府的公權力難以行使，但如果什麼都不做，眼睜睜看著這個問題越滾越大，必然會成為難以收拾的公衛與政治災難。

洪申翰建議，不管是台商企業自身或是政府，應優先從公衛防疫與保護勞工的角度，應盡力提出因應的作法，避免最後台灣員工被迫復工染疫，面臨有家歸不得的兩岸人球，或成為整體防疫的破口等狀況。

孫友聯表示，預防職業災害是雇主的法定義務，包括勞動基準法或職業安全衛生法都已規定雇主應預防職業上災害，因此無論是基於勞工職業安全健康保護，或是積極的防疫政策，政府各該單位應成立跨部會協調機制，並課予雇主更強烈的通報義務。

孫友聯也說，勞動部應更積極的明確宣示勞工可以合法行使職業安全衛生法第18條規定，確保勞工基於健康與生命威脅的「退避權」，以及民法第483條之1「受僱人服勞務，其生命、身體、健康有受危害之虞者，僱用人應按其情形為必要之預防」的明確保障。

洪申翰與孫友聯呼籲，在中設廠的台商，應善盡防疫社會責任，不可在疫情控制前，要求台幹返中復工，也要保護員工健康優先，落實廠區防疫計劃。勞工朋友被指派赴中時，應注意疫區疫情資訊，了解自身選擇權益，若評估健康安全的危害，應提出拒絕指派；此外若有違法事實，主動通報相關單位。

洪申翰與孫友聯也呼籲經濟部、勞動部等相關部會，應盡力掌握台商復工與台幹返中的狀況，擬定未來不同疫情發展的因應對策，也要善用行政手段與法規，保護台幹健康與選擇權益；此外，也要展現明確態度，要求企業善盡社會責任。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林孟汝）1090217