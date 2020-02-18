外交部：持續推動恢復TIFA高階會談

（中央社記者陳韻聿台北18日電）台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議已逾3年未召開。外交部今天表示，TIFA高階會談一向是努力目標，盼今年能恢復，無論如何，台美雙方在TIFA架構下就貿易議題的討論不間斷。

外交部曾說明，TIFA會議是次長級會議，若美方不是派副貿易代表來台開會，即無法稱為TIFA會議。由於台美最後一次召開TIFA會議是在2016年10月，而美國將於11月舉行總統大選，雙方今年是否將重啟會談，各界持續關注。

外交部北美司司長姚金祥今天在例行記者會回覆媒體提問時表示，TIFA會議一向是努力目標，希望今年有機會恢復高階會談，但就算沒有，台美雙方在TIFA架構下持續討論經貿議題，並透過各管道和平台交換意見及尋求解決方案。

姚金祥舉例，去年12月和4月分別有美國商務部主管全球市場的助理部長史宜恩（Ian Steff）及國務院經濟暨商業事務局副助卿米德偉（David Meale）訪台，台美即就TIFA和經貿相關議題深入交換意見。

知情人士透露，TIFA會議是否召開與美國貿易代表署（USTR）人力配置有關。美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）向中央社記者表示，美國致力於強化與台灣的雙邊貿易和投資關係，並期待與台灣夥伴協力，以對雙方經濟皆有利的方式，達成此一目標。（編輯：郭萍英）1090218