美台科技挑戰賽登場 AIT肯定台灣處理不實訊息

台灣和美國共同舉辦的「美台科技挑戰賽」19日在台北國際會議中心舉行，美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）（圖）出席致詞。中央社記者張新偉攝 109年2月19日

（中央社記者陳韻聿台北19日電）「美台科技挑戰賽」今天在台北登場。美國在台協會副處長谷立言開幕致詞時說，不實訊息傷害民主，但創新解決之道往往來自民間，台灣的相關作為值得肯定，足和美國「共同努力，共同得益。」

為期2天的「美台科技挑戰賽」由美國在台協會（AIT）和美國國務院全球參與中心（GEC）舉辦，主題為「應對不實資訊與宣傳」。

今天的第一天賽程有5個台灣團隊和個人，以及來自以色列和澳洲各一個團隊向評審委員展示他們所發展的，應對惡意不實資訊和政治宣傳的科技解決方案。

頒獎典禮明天舉行，1至3個得獎團隊將獲頒GEC所提供獎金，總獎金高達25萬美元。明天還將舉行由非政府組織、媒體，以及臉書、微軟、Google和批踢踢等科技公司加入與談的4場互動式經驗交流座談會。

谷立言（Raymond Greene）表示，應對政治宣傳和不實資訊是全球民主社會所面對最棘手複雜的一大挑戰。敵對方透過政治宣傳及不實訊息混淆基本事實，足以破壞運作良好的民主社會基本架構，並製造傷害民主價值的操縱性論述。台美都面臨惡意行為者試圖令社會兩極化、民眾對民主體制喪失信心的威脅。

谷立言指出，因應最迫切問題的創新解決之道往往不是來自政府，而是各公民社會成員。他常向華府同事讚美位居資訊戰第一線的台灣，因為面臨來自中國全方位的攻擊，台灣的回應也是全方位的。

他說，台灣的「全社會手段」結合了課綱改革、科技開發、學術研究，以及精進的事實查核方法等多領域，足以供美國參考學習。

谷立言表示，在應對不實訊息挑戰方面，美國和台灣是能力出眾且彼此互補的夥伴，美方也喜歡以「共同努力，共同得益」（Strive Together, Thrive Together）描述美台關係。

他說，為與印太區域和其他國家一同分享經驗與專才，美台近2年已在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」下舉辦2場媒體素養工作坊，另外也舉辦了相關培訓營，都聚焦對抗不實訊息。

同樣為美台科技挑戰賽致開幕詞的GEC科技參與團隊主任瓦茲（Patricia Watts）表示，國會2017年成立GEC，讓其負責帶領美國政府對抗惡意外國政治宣傳和不實資訊。

她認為，美台科技挑戰賽具關鍵意義，不僅有助公部門與科技公司更頻繁持續地交流，也確保專業人士的知識和專長都能在資訊戰中扮演舉足輕重角色。

行政院數位政委唐鳳今天為科技挑戰賽開幕發表專題演講，主題呼應她11日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的演說：「對抗中共干預，透過開放政府增強民主。」（編輯：謝佳珍）1090219

台灣和美國共同舉辦的「美台科技挑戰賽」19日在台北國際會議中心舉行，美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）（右）、美國國務院全球參與中心科技參與團隊主任華茲（Patricia Watts）（左）與行政院政務委員唐鳳（中）出席。中央社記者張新偉攝 109年2月19日