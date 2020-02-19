藍委指環保署侵害地方職權 護航中火

（中央社記者劉冠廷台北19日電）台中市府日前宣布撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，現在環保署要求中市撤銷此行政處分，國民黨立委楊瓊瓔今天直指，環保署侵害地方職權及準司法權，質疑環保署在護航中火。

台中市府在去年12月25日宣布撤銷中火第2號及第3號機組燃煤許可證，是台電機組首度遭到地方政府撤照。台電表示，中市府是違法處分，台電將提起行政救濟，也不排除在未來勝訴後，向中市府提出損害賠償。

楊瓊瓔今天則與國民黨立委馬文君一起召開記者會，楊瓊瓔在會中說，台中市環保局對於中火所做的相關行政處分，目前均經中火提出訴願，現由台中市政府訴願審議委員會審理中。行政院環保署在訴願會審議期間，僅依據中火陳情函文，即認定台中市環保局的行政處分違法，限5日內更正行政處分，她認為這嚴重侵害訴願審議委員會的獨立審查權限。

楊瓊瓔表示，請問環保署究竟是全民的環保署，還是台電的環保署，一紙公文意圖影響中火訴願決定，侵害台中市政府準司法權，還在公文中直指台中市環保局未依法行政，要求限期5日內更正，措辭強悍，令基層公務員不知所措，擔心不依令行事，恐遭秋後算帳，人心惶惶。

馬文君則說，環保署的職責是要讓環境變好，但看到這公文，環保署是在棄置自己本身的權責。馬文君表示，希望環保署能夠尊重地方自治的權責，而不是用政治去凌駕專業。（編輯：紀淑芳）1090219