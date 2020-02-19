立委：疫情影響中國砂石進口 疏濬河川補不足

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨立委鍾佳濱說，總統蔡英文今天接見營建業者，業者反映中國進口砂石占台灣的3成，但因疫情影響，進口砂石無法及時補充，經濟部則當場表示將用河川疏濬的砂石填補進口不足。

總統蔡英文上午在總統府接見第21屆國家建築金質獎及第16屆國家品牌玉山獎得獎人，中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員、立委鍾佳濱陪同。

鍾佳濱下午出席民進黨中常會受訪指出，營建業者關心砂石供應和勞動力缺乏等問題，中國進口的砂石占台灣的3成，目前沒有辦法得到補給，總統當場指示經濟部因應。

鍾佳濱轉述，與會的經濟部次長曾文生表達，國內營建業所需要的砂石，除了市場短期的波動，因為年初中國疫情影響，進口的砂石不能得到及時的補充，可能未來會持續造成國內營建業材料成本上升，已有加緊在處理。

鍾佳濱轉述，主要的對策方案是河川疏濬，現在是枯水期，各地方政府都利用這時間發包做河川疏濬，南部或東部的河川疏濬的砂石就應該要來填補中國進口砂石不足所帶來的缺料影響。

至於營建業缺工問題，鍾佳濱說，要做板模工的人越來越少，這是長期缺工問題。（編輯：林興盟）1090219