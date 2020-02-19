卓榮泰：中國別再阻撓台灣參加國際防疫會議

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨主席卓榮泰今天說，中國方面應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，才能早日讓疫情獲得控制，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫會議。

民主進步黨今天召開中常會，邀請中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛報告「武漢肺炎，中國夢碎」。

民進黨發言人薛呈懿會後轉述卓榮泰談話指出，武漢肺炎從爆發、蔓延到失控，暴露中國極權體制治理危機，讓官僚怠政、隱匿疫情、維穩優先等問題，攤在全球各國注目之下。這種建立在一黨專政獨裁、極權社會控制的中國模式，絕非人民之福，更永遠不會是堅持民主自由、人權法治的國家所能接受。

卓榮泰認為，因應公共衛生危機，尤其是傳染病疫情，資訊公開及透明是重要關鍵，這是台灣民主自由體制的優勢，也是團結國人共同防疫不可或缺的機制。

他呼籲，中國方面應以防疫及人道優先精神，迅速、務實調整相關作法，才能早日讓疫情獲得控制，勿再操弄政治、以軍機威嚇台灣或阻撓台灣參加國際防疫的會議。未來台灣應花更多心力與理念相近的民主國家，建立一個民主合作的國際防線，深化台灣在這個防線的角色，建立國際多邊合作機制，強化民主防衛能力。

卓榮泰重申，衷心期盼中國政府能儘速控制武漢疫情，維護健康安全的環境，保障人民生命與經濟發展。

他說，台灣政府在有效掌控疫情、國內防疫物資無虞及國民健康獲得保障的前提下，有能力也會積極對其他國家人民，進行更多關懷與協助。

卓榮泰指出，防疫等同作戰，全球防疫更不能出現任何缺口，台灣不能被拒絕於世界衛生組織（WHO）體系之外。日前已經有許多國際友邦及友人，紛紛為台灣發聲。民進黨要求國際社會應重視台灣為世界安全衛生的努力與貢獻，尤其中國當局不應再蠻橫阻擾，「寧可助長病毒威脅，甘與全人類健康為敵。」（編輯：林興盟）1090219