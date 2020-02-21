自備簡報施政報告 蘇貞昌：有政府會做事請安心

立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢，向國人報告政府對武漢肺炎的防疫措施及努力方向。中央社記者施宗暉攝 109年2月21日

（中央記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天到立法院進行施政報告，並搭配「有政府、請安心」的簡報。蘇貞昌說，政府推動加薪、減稅、增福利，讓廠商獲利、全民受惠，國家財政仍維持穩健，就是「有政府，會做事」。

第10屆第1會期立法院今天開議，邀請蘇貞昌施政報告並備詢。蘇貞昌進行施政報告暨武漢肺炎防疫機制報告時，也搭配「有政府、請安心」的簡報，隨著主題變換時，以影片、圖表方式清楚呈現。

蘇貞昌表示，武漢肺炎疫情一發不可收拾，兩岸往來密切，台灣身處全球防疫第一線，政府積極布署各項防疫作為，會秉持過去守住非洲豬瘟的決心，守護國人健康，並以防疫、紓困、振興三大方向，藉此機會固本強身，帶動產業提升，讓危機變轉機。

經濟方面，蘇貞昌說，去年第4季台灣經濟成長率3.31%，連續4季攀升，也是近6季最高，全年經濟成長率上修到2.71%，居亞洲四小龍之首；股市破萬點至今超過880天，去年國內上市上櫃公司總營收突破新台幣34兆元，更是歷年來的次高。

蘇貞昌說，儘管去年8月中國暫停自由行旅客來台，但在多方開拓客源政策下，去年來台觀光客仍達1186萬人次，持續創下歷史新高，較民國107年成長7%。同時為擴大國內旅遊市場，推出國民旅遊獎勵計劃，共創造500億元經濟效益，住宿送夜市抵用券成功為東部、南部創造旅遊住宿、消費效益。

兩岸及國際關係部分，蘇貞昌說，近年中國對台文攻武嚇、介入滲透不斷，目的是要逼迫台灣在主權上屈服讓步；去年香港局勢惡化，更證明台灣堅持反對「一國兩制」立場是正確的；今年總統大選更是國家發展、民主深化重要里程碑，讓國際社會看到台灣對民主價值的堅持、向國際傳達國人的決定。

蘇貞昌說，政府將秉持總統蔡英文的「四個必須」原則，盼藉兩岸共同努力，以「和平、對等、民主、對話」方式開啟良性互動，並持續透過國際合作、運用「軟實力」、「暖實力」、「踏實外交」等政策，融入國際社會。

蘇貞昌說，去年台灣不只在各項經濟指標表現佳，政府 推出照顧人民的措施最多、幅度最大，國家整體財政狀況依舊相當良好。根據主計總處初估，去年中央政府的歲入歲出賸餘可達1197億元，較107年的賸餘又增加近90億元，不只連續3年有賸餘，最近2年的賸餘都超過千億元。

蘇貞昌表示，政府規劃有遠見、決策有魄力、執行有效率，讓建設齊頭並進，連帶帶來好的稅收，並在嚴守財政紀律原則下，加薪、減稅、增福利，讓廠商獲利、全民受惠，國家財政仍維持穩健，這就是「有政府，會做事」。（編輯：蘇龍麒）1090221