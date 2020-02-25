國民黨26日召開中常會 傅崐萁黨籍案再成焦點

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨考紀會主委請辭後，至今尚未召開考紀會處理立委傅崐萁恢復黨籍案，國民黨中常委李昭平將在明天中常會盼代理主席林榮德說明原因；不過也有常委認為此案應留待新主席處理，傅案將再度成為中常會焦點。

國民黨26日將召開中常會，根據議程內容，將由政策會報告立法院黨團審議法案及通過預算的情形，也將由行管會報告有關黨產會批准售出不動產的標售情形。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，但考紀會主委魏平政在18日考紀會召開前夕請辭，考紀會也因委員出席人數不足流會，國民黨至今尚未重新召開考紀會討論傅崐萁案。

中常委李昭平上午告訴中央社記者，他將會在明天中常會上發言，希望代理主席林榮德可以說明考紀會遲遲未開會討論傅崐萁案的原因。

針對黨內有人主張，考紀會主委懸缺，無人可召集考紀會的說法，李昭平認為，根據人民團體法規定，也可由委員互推選出主席，若沒有考紀會主委就不用開考紀會，豈不是讓黨空轉。

黨內有人抨擊中常會通過傅崐萁恢復黨籍案違反程序正義，李昭平認為，中常會日前僅是歡迎傅崐萁入黨，並要求考紀會開會討論，沒有要求考紀會一定要通過此案，何來違反程序正義。

李昭平說，他盼明天中常會能充分討論，也希望黨內的人有什麼意見都可以對內溝通，不一定要用開記者會或對外放話的方式，傷害黨內和諧。

中常委李德維則表示，大家當然都很歡迎傅崐萁回來國民黨，但接下來就是要看如何讓程序完備。

中常委田方倫認為，國民黨現在最缺的就是制度化，傅崐萁案最大的問題就是有人想要跳步驟一次搞定，但當傅崐萁形象在網路社群中負面大於正面時，國民黨更應該堅守制度的原則，唯有經過制度審核通過，才能有效解決內部以及外部的檢討聲音。

不具名中常委透露，以目前的情況來看，要在合乎程序的前提下召開考紀會很困難，林榮德對傅崐萁已充分表達善意，此案應該就留給新任黨主席、中常會再處理。（編輯：林孟汝）1090225