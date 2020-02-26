媽祖遶境引關注 蔡其昌：防疫是科學也是專業

武漢肺炎疫情延燒，外界關注媽祖遶境活動。立法院副院長蔡其昌26日上午在立法院回應媒體聯訪時表示，防疫是科學也是專業，多聽專家意見是最好的決策方法。中央社記者范正祥攝 109年2月26日

（中央社記者范正祥台北26日電）武漢肺炎疫情延燒，外界關注媽祖遶境活動是否如期舉辦。立法院副院長蔡其昌今天表示，防疫是科學，也是專業，多聽專家意見是最好的決策方法，呼籲大家集思廣益，一起發揮智慧。

蔡其昌上午在立法院回應媒體聯訪時，作了以上表示。

蔡其昌表示，他昨天已經在臉書表達，過去每一年，大甲媽祖前往新港奉天宮遶境進香活動，他一定率領團隊同仁虔誠陪媽祖婆走一段，也會到奉天宮參加媽祖祝壽大典，回程時都會在大甲溪橋頭設置點心攤慰勞辛苦的香客與鄉親；今年，因為武漢肺炎疫情危機尚未解除，身為媽祖婆的信徒，他特別誠心向媽祖婆請假一次，原訂與團隊同仁參加的徒步遶境取消、點心攤位設置取消，但他會另外擇期去向媽祖婆參拜祝壽。

蔡其昌表示，他個人能做到的儘量做，也呼籲集思廣益，大家一起來發揮智慧。

蔡其昌認為，防疫是科學，也是專業，多聽專家的意見是最好的決策方法。（編輯：楊凱翔）1090226