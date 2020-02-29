花蓮黨員被繳黨費 藍黨魁選舉剔除千人投票資格

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨主席選戰倒數，截至23日具有投票權的黨員有33萬3065人。黨內人士透露，近日花蓮縣突然暴增4800多筆黨費入帳，黨中央緊急在27日與兩位候選人陣營代表開會，決定剔除約千人的投票資格。

國民黨主席選舉將在3月7日舉行，由青壯派立委江啟臣與前副主席郝龍斌兩人競爭，黨員23日前完成繳費，才有投票權。

根據黨中央的統計，至23日為止，繳費黨員數為33萬3065人，其中彰化縣、黃復興黨部有明顯的人數增加情形，不過，國民黨文傳會代理主委王育敏日前表示，沒有發現異常增加的狀況。

目前統計出的黨員數，並不是最終的投票人數，還要加入超商、郵局、信用卡等通路繳費者，黨中央預計3月3日才會公布最後的數字。

黨內人士透露，黨中央近日發現花蓮縣暴增4800多筆的黨費入帳，經組發會逐筆向黨員查核後，確認至少有1000多名的黨員回覆自己並未繳交黨費，可能是「被繳費」，讓人頭黨員問題再次浮上檯面。

黨內人士說，由於國民黨員要繳交黨費，只要輸入身分證字號就可從黨部官網下載繳費單，就可能發生有心人士列出他人的繳費單，再到便利商店代繳的情況。

國民黨黨中央選舉監察委員會在27日召開會議，在郝龍斌、江啟臣雙方陣營代表同意下，決定剔除這1000多名黨員的投票權。

江啟臣表示．樂見黨中央針對人頭黨員有所動作，他27日就已經提醒黨中央，選舉公告後無法確定有投票權人數是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數更是讓選舉本身失去公平性。

江啟臣說，黨部剔除黨員資格，顯示出這次選務有檢討的空間，繳費異常的狀況恐怕比黨中央現在剔除的還要更多。他主張建立數位黨部，數位化管理黨籍、黨員服務以及意見反應，除提高效率，同時確保黨員隱私自主、避免弊端。

郝龍斌陣營代表則表示，黨中央每一次都會對黨員進行查核，此次黨中央提出的證據明確，因此他們也同意剔除這1000多人。

至於這樣繳費的方式是否應該調整，郝陣營代表認為，本來就應該有科技繳費的方式，只要黨中央確實查核，相信可以避免弊端。（編輯：紀淑芳）1090229