立委提案修法 勞工比照公務員享5天有薪照顧假

（中央社記者余祥台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，由於防疫照顧假並未入法，家庭照顧假更顯得重要，國民黨立委萬美玲提案修正性別平等工作法，將家庭照顧假從現行的7天延長至10天，並讓勞工可比照公務員可有5天全薪的家庭照顧假。

現行性別平等工作法第20條規定，受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以7日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理。

萬美玲表示，現行家庭照顧假最為人所詬病的就是勞工與公務員雖一樣都有假，但公務人員請假規則中，公務員有5天可以領全薪，勞工卻連一天都不能支薪，等同是「一國兩制」，對勞工顯然不公平。再加上近期受新冠肺炎影響，在防疫照顧假未入法的情形下，家庭照顧假更顯得重要。

她說，根據兒童福利聯盟文教基金會103年12月7日公布的調查報告指出，有高達6成3的家長認為家庭照顧假僅有7天根本不足，更有7成家長認為應該增加家庭照顧假，顯示現行規定已不符合多數民眾的需求。

因此，萬美玲提案修正性別工作平等法第20條，將家庭照顧假從現行7天延長至10天，其中5天比照公務員可領全薪。

國民黨立委李德維及溫玉霞也提案修正性別工作平等法第20條，他們主張給予勞工3天有薪家庭照顧假，此外，應將失智及失能也增加為家庭照顧假類型之一。（編輯：郭萍英）1090229