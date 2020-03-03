拚防疫總統府上緊發條 陳菊下達3指示

（中央社記者溫貴香、王承中台北3日電）武漢肺炎疫情延燒，總統府秘書長陳菊今天下達三指示，進總統府量體溫；防疫期間總統府人員避免出國；520總統就職活動目前已暫停籌辦，但就職典禮、卸任副總統禮遇及新任副總統辦公室籌備等幕僚事務應妥善規劃準備。

行政院也有相關因應措施，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，有關異地辦公，行政院已經有規劃，也已選定特定地點，有所準備。未來就視疫情的發展調整上班地點。

知情人士指出，過去在SARS防疫期間，行政院有啟動異地辦公，相關規劃及程序過去都有，若因疫情需要，隨時都可以啟動，但需要再做微調。過去的作法除各部會首長異地辦公外，行政院內也會採取分區辦公。

陳菊晚間在臉書以「拚防疫，總統府上緊發條」為題發文表示，總統府是總統、副總統處理國事的辦公場所，因應當前武漢肺炎疫情，她今天在總統府的府務會議，再次提醒務必做好防疫工作。

她說，目前總統府已經實施進府的員工和賓客都要測量體溫，也在入口處提供乾洗手消毒殺菌。針對總統府人員出國差旅部分，除了本來出境就需申請審核的涉密人員，也請各單位主管宣導防疫期間盡量避免出國，如本人或家屬到過高風險地區應即時回報，同時也請各單位妥善準備若疫情升溫時必要的分區、分組辦公等人力調度規劃。

陳菊也指示，雖然520總統就職活動目前已經暫停籌辦，但就職典禮、網站更新、卸任副總統禮遇及新任副總統的辦公室籌備等必要的幕僚事務，仍應妥善規劃準備，做好第15任總統、副總統的就職工作。

陳菊拜託兩位副秘書長劉建忻與李俊俋及全府人員，要合作協力做好防疫及每項府務工作，讓總統放心為大家打拚國事，更讓國人可以感受政府的用心，安心生活。（編輯：謝佳珍）1090303