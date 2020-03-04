遭指放寬納保資格增加健保支出 馬辦駁斥

（中央社記者余祥台北4日電）針對台灣基進黨立委陳柏惟及部分媒體指稱，馬英九政府時期擴大「居留證明」的認定，大幅增加健保支出。馬英九辦公室今天表示，相關說法悖離事實，錯誤百出，呼籲警察機關依社維法追究法律責任。

因為武漢肺炎疫情，讓中國籍人士享有台灣健保資源的議題，再度浮上檯面。媒體報導，馬政府時期以公告的方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人士都可以納保，已踰越「全民健保法」母法，外界有聲音認為應處理。

馬英九辦公室指出，健保自1999年起讓取得居留身分的大陸籍配偶納保；2000年民進黨執政後，進一步開放以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分來台的陸配都可納入健保。時任總統陳水扁與陸委會主委蔡英文，基於人道考量及與外籍人士待遇一致原則，開放在台灣生活但尚未取得戶籍的陸配納保，值得肯定。

馬辦表示，馬政府時於2011年修正「健保法」，將非本國籍人士的納保等待期，由4個月延長為6個月，把關更為嚴格。至於馬政府開放在台沒有戶籍的陸配未成年子女，居留滿6個月後可納入健保，只是比照在台外籍人士辦理，納保年齡限制甚至更嚴。

馬辦說，根據媒體所報導健保署提供的數據，這類人士目前僅有995人，怎會變成立委口中的14億人，他們不僅都有繳納健保費，因為年紀較輕，罹病率較低，其所繳保費對健保收入的貢獻，大於他們的醫療支出。

馬辦指出，陸配是台灣人的另一半，兩岸婚生子女是台灣人的下一代，豈可因為他們尚未取得台灣戶籍，就剝奪其健保納保資格，這類人士總人數約5萬3000多人，對比在台逾71萬外籍移工也納健保、使用健保資源，難道也要不准他們納保。

馬辦表示，民意代表的言論應本於事實，媒體的報導也應善盡查證之責，這都是最基本的功課。陸配及其子女開放納保的相關資訊，以及開放後對健保財務的影響，主管機關陸委會、衛福部都有明確詳細資料，應主動說明澄清，遏止不負責民代散播謠言，影響社會安寧。

馬辦強調，相關單位也應儘速查明是否涉及散布假消息之責，以打假新聞為成立宗旨的「台灣事實查核中心」，更不該默不作聲。警察機關也應依據「社會秩序維護法」第63條追究法律責任。1090304