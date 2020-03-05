朝野立委關心核電廠防疫 原能會：目前無人確診

（中央社記者劉冠廷台北5日電）武漢肺炎持續延燒，朝野立委關注核電廠防疫的狀況，原能會今天表示，尚無人員確診或需要居家檢疫；人員進場都會需量體溫，只要體溫達37度以上就會被請回家。

立法院教育及文化委員會今天邀請行政院原子能委員會進行業務報告，因武漢肺炎疫情持續，不少立委關注核電廠防疫狀況。民進黨立委賴品妤在質詢時就詢問，目前在防疫期間，如何加強核電廠的防疫措施，是否有與防疫小組聯繫。

列席備詢的原能會主委謝曉星說，有與防疫小組聯繫，並掌握中央流行疫情指揮中心的訊息與指示，同時依據過去SARS的經驗，做相關的加強防護措施。

核管處長張欣則說，核電廠在安全的部分一定要維持相當的人力，已要求建立應變的組織，如何確保人力不受影響，也已進行清點，原能會已進行滾動式的檢討，並前往視察執行狀況，目前為止沒有確診的情形。

國民黨立委萬美玲也同樣關心核電廠防疫的狀況，她詢問，如果有核電廠人員確診，人力的備用上會怎麼做，後續的防疫要如何處理。

張欣表示，電廠人力以主要核心人力的控制室來說，目前值班分4班，3班在輪，每一班8小時，另外一班屬於機動班；現在人員進廠都要量體溫，並增設紅外線體溫感測儀，每天都要量體溫，只要體溫在37度以上就會被請回家。

萬美玲表示，她擔憂的是，雖然看似人力有在做調配，但班與班之間還是會有接觸的，希望在這麼重要的單位，人力具備高門檻、專業的情況下，在備用人力問題上，應要有所考量與加強。（編輯：蘇龍麒）1090305