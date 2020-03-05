游錫堃接見莫健 盼協助台美簽FTA

（中央社記者郭建伸台北5日電）立法院長游錫堃今天上午接見美國在台協會（AIT）主席莫健，建議莫健協助台美簽訂FTA，並支持台灣加入WHO。莫健表示，美方一直都有協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

游錫堃上午偕同立法院秘書長林志嘉、民進黨立委劉世芳等人，會見莫健（James Moriarty）及AIT一行5人，雙方閉門晤談40分鐘，除了觸及雙邊經貿合作，也就台灣印太戰略地位、擴展台灣國際外交空間等議題交換意見。

會面結束後，立法院透過新聞稿表示，游錫堃在會中對莫健在亞洲事務豐富的資歷表達久仰之意，也感謝莫健促進台美邦誼及台灣安全表示。

游錫堃會中表示，台美關係在美國總統川普上任後愈益升溫，包含2016年川普當選後與總統蔡英文通電話，以及2018年生效的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，甚至是今天美國眾議院以415票對0票壓倒性通過「台北法案」，都對台灣有相當重大的意義。

游錫堃建議莫健，未來繼續協助台美間簽訂FTA（自由貿易協定），並考慮檢討與台灣間的正式外交關係，盼美方可以繼續支持台灣加入WHO（世界衛生組織）。

莫健表示，美方一直都有在協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

莫健則肯定游錫堃熟稔台美歷史，他提到3年前甫接任AIT主席一職時，就預測5年後台美關係將愈益緊密，而現在確實已看到台美間關係不斷強化。

莫健也在會中保證，他會竭盡所能地推動台美關係更加緊密，特別是在經貿領域的成長，因為兩國都有著開放透明的市場機制。（編輯：蘇志宗）1090305