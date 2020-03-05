國發院土地案 林昶佐籲別讓不當黨產脫產

無黨籍立委林昶佐（右2）、民進黨立委賴品妤（左2）、時代力量台北市議員黃郁芬（左）、林穎孟（右）5日在立法院舉行記者會，指國民黨革命實踐研究院中興山莊也就是國發院涉及不當黨產爭議，呼籲台北市政府停止核發建照重新檢討。中央社記者王飛華攝 109年3月5日

（中央社記者郭建伸台北5日電）國發院土地開發案疑涉不當黨產，無黨籍立委林昶佐今天指出，台北市政府應檢討核發國發院建照，而營建署下週一將召開會議邀集台北市政府釐清爭議，轉型正義不只是黨產會工作，呼籲別讓不當黨產脫產。

元利建設規劃在文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，但不當黨產處理委員會曾指建案土地恐涉不當黨產，盼暫停相關開發許可。林昶佐今天偕民進黨立委賴品妤、時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟舉行記者會，質疑台北市政府屢次忽略黨產會意見。

林昶佐指出，「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」黨產會皆派代表質疑，且監察院去年底也提出糾正，建議應暫停審議相關內容；但台北市政府不僅沒具體回應，更在去年12月通過核發土地開發許可、房屋建照給予元利建設，讓人難以接受。

林昶佐表示，建案一旦出售給一般民眾，恐讓不知情的買家無端捲入黨產糾紛，而不當黨產也永遠不可能返還原所有權人。

他說，營建署下週一將召開會議邀集台北市政府釐清徵點，呼籲營建署應表達清楚強硬的監督立場，強調轉型正義不只是黨產會的工作。

黃郁芬表示，台北市政府去年12月通過建照後，她跟林穎孟都在議會質詢要求重新檢討，當時台北市長柯文哲承諾召開專案會議討論國發院案，討論若是需要返還的黨產該如何處理；但台北市政府不但未召開專案會議，都發局還重新發放建照，直言台北市政府應等到黨產一案結案後再審議。（編輯：蘇志宗）1090305