國民黨魁選舉前夕 江啟臣拜會吳伯雄爭取支持

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席選舉7日舉行，黨主席候選人江啟臣今天拜會前主席吳伯雄爭取支持，江啟臣會後受訪時表示，吳伯雄關心國民黨的未來，希望國民黨多栽培、重視年輕人，國民黨也需要年輕化，跟各世代互動對話。

國民黨主席選舉7日舉行，由前副主席郝龍斌和青壯派立委江啟臣兩人競爭。

選舉前夕，郝龍斌在臉書打出父親郝柏村牌，爭取黃復興黨員支持；江啟臣則拜會吳伯雄，再次請益。

江啟臣在臉書表示，吳伯雄最讓人敬佩的就是「無私無我」的精神，國民黨多次大選都面臨分裂的問題，包含他自己的選舉在內，也曾面臨泛藍分裂的問題，只有「無私無我」才能成為公約數，才能壯大國民黨。

江啟臣說，從政路上，不論是在行政院、參選立委，或在立法院服務，都受到伯公的照顧，也是他從政的導師，為了中華民國，為了下一代，「無私無我」的精神應該要變成「國民黨的基因」，團結才能讓國民黨平安渡過這次的難關。

江啟臣表示，對國民黨來說，認同中華民國是最基本的核心價值，面對對岸的打壓，面對台獨勢力的壯大，認同中華民國不能只用喊的。

他說，壯大國民黨，更要拿具體的方法，中華民國是兩岸的定海神針，我們不但要認同中華民國，更要拿出方法，壯大中華民國。（編輯：紀淑芳）1090306