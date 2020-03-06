養豬團體陳情豬價低迷 跨黨派立委聲援籲紓困

養豬團體6日前往立法院陳情毛豬批發價下跌影響豬農生計，立委跨黨派聲援。圖為國民黨立委李德維（左2）、陳超明（右2）及民進黨立委蘇震清（左）、台灣民眾黨立委張其祿（右）等人呼籲政府紓困。中央社記者范正祥攝 109年3月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）中華民國養豬協會暨各縣市養豬協會針對毛豬批發價下跌影響豬農生計，今天前往立法院陳情；跨黨派立委聲援，高喊「搶救豬農」，呼籲政府紓困養豬戶，協助度過難關。

國民黨立委李德維和中華民國養豬協會共同召開記者會，反映去年中秋節過後毛豬平均價格從每公斤新台幣72元暴跌至60元，今年春節過後豬價又節節下跌，已遠低於養豬成本，如今又受武漢肺炎疫情影響，基層豬農虧損哀號不已。

記者會上，養豬團體建請政府提供養豬農民紓困措施助農民度過難關；儘速研議提升豬價穩定措施，爭取拓展外銷新市場；辦理產銷調節措施及協助地方養豬協會辦理國產健康豬肉促銷推廣活動，以提升豬價穩定，維護養豬產業永續經營。

李德維也建議，是不是可以考慮暫緩進口商大量進口豬肉，以平抑國內豬價。

中華民國養豬協會秘書長張生金說，每公斤70元以上是較為理想的價格，而目前國際屠體豬肉價格較國內豬價低，沒有必要進口大量豬肉打壓國內淺盤市場。

國民黨立委陳超明、廖婉汝及民進黨立委蘇震清、台灣民眾黨立委張其祿等人主動出席記者會，重視豬農生計。由於記者會場地不大，現場又擁入許多媒體，包括民進黨立委蔡易餘等其他到場立委，也直接在場外與養豬團體互動表達關心。

張其祿表示，台灣民眾黨一定會緊盯政府，農業委員會紓困不可以忘了豬農。

對於養豬團體陳情，農委會發布新聞稿回應，戮力維護豬肉產銷供應與價格平穩，籲請豬農一起合作。

農委會表示，針對毛豬批發價下跌情事，已陸續啟動多元產銷調節措施，包括收購過重肉豬屠宰凍存、協調減供及淘汰種母豬等多項措施，另因應近期肺炎疫情對消費造成影響，也將今年度毛豬生產目標調整至785萬頭，並備妥相關紓困振興方案，期與豬農共同合作協助產業，維護豬肉產銷供應與價格平穩。（編輯：林興盟）1090306