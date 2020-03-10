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配合地方戶所整併 20日至22日暫停戶役政服務

最新更新：2020/03/10 11:13

（中央社記者王承中台北10日電）內政部今天表示，為配合高雄市、基隆市轄內戶政事務所整併，內政部及全國各戶、役政機關20日下午6時至22日下午3時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新。

內政部今天發布新聞稿表示，配合高雄市轄內戶政事務所整併為鼓山、三民、鳳山等18個戶政事務所；基隆市轄內戶政事務所整併為中正、安樂、七堵等3個戶政事務所，並自23日生效，內政部及全國各戶、役政機關20日下午6時至22日下午3時，將暫停各項戶役政服務，進行全國資料庫轉檔及版本更新。戶籍謄本網路申辦服務，則將延長暫停服務時間至22日深夜12時。

內政部指出，這次戶所整併，高雄市將轄內戶所從33個精簡為18個，基隆市則是從7個精簡為3個，而被整併的地區仍設有辦公處（室），以方便民眾洽公。

內政部表示，配合這次系統轉換作業，內政部役政署全球資訊網的役男體（複）檢查詢，及役男短期出境線上申請服務將暫停，戶政司全球資訊網也將暫停提供各項網路申辦服務，其中「謄本類」的網路申辦項目，包括電子戶籍謄本、紙本戶籍謄本及民眾於便利商店多媒體資訊工作站（KIOSK）申請紙本戶籍謄本等作業，將延長停止服務時間至22日深夜12時；民眾如需掛失國民身分證，仍可撥打1996專線辦理掛失。（編輯：林興盟）1090310

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