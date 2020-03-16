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武漢肺炎／雙北不准高中以下師生出國 其他縣市各有做法
首頁 / 政治

游錫堃：民主台灣公開透明 抗疫工作很完善

最新更新：2020/03/16 15:57

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院長游錫堃今天指出，台灣的抗疫工作很完善，也受到國際的注目與讚賞，其中一個原因在於台灣是個自由民主的國家，對任何事都非常公開透明，因此對抗疫的理念及方式也較容易取得共識。

游錫堃今天在立法院會見救國團主任葛永光率領的「中華民國慶祝109年青年節籌備委員會」執行委員一行時作了以上表示，立法院秘書長林志嘉等人在場。

游錫堃表示，看到這麼多青年朋友相當高興，他提到與救國團頗有淵源，不但曾參加救國團活動，1992年擔任宜蘭縣長時辦理台灣區運動會，當時救國團也很幫忙。

會見過程中，游錫堃也關心武漢肺炎疫情。他指出，最近武漢肺炎的國際疫情愈加嚴重，今天看到媒體報導義大利單日死亡超過300例、全球確診病例增至16萬多人。

游錫堃表示，相較之下，台灣的抗疫工作很完善，也受到國際的注目與讚賞。

談及台灣的抗疫工作很完善，游錫堃指出，其中一個原因在於台灣是個自由民主的國家，對任何事都非常公開透明，因此對抗疫的理念及方式也較容易取得共識。

葛永光表示，慶祝青年節活動已舉辦60幾年，籌備活動都由青年委員設計規劃，今年因應疫情影響，簡化流程及活動天數，希望藉由活動激勵青年能成為國家未來貢獻的新能量。（編輯：蘇志宗）1090316

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