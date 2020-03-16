為何推口罩實名制2.0 陳其邁解說流行病學理論

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院副院長陳其邁今天在臉書貼文解釋，目前年輕人口罩覆蓋率低只有40%，若能進一步將覆蓋率達到50%，甚至70%以上，R₀基本傳染數將會小於1，就能有效控制住疫情，因此推出口罩實名制2.0。

口罩實名制2.0線上預購第一波即將截止，陳其邁在臉書發文表示，流行病學中，有個常用來判斷傳染病傳染力的重要指標「R₀基本傳染數」（Basic Reproduction Number），R₀指數就是指一個確診感染病患者會傳染給其他人數的平均值。

陳其邁說明，根據研究，流感的R₀數值約為1.8到1.9，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的R₀指數約為2到3之間，目前武漢肺炎（COVID-19）的R₀指數約為3到4，表示一個確診病患平均會傳染給4個人，只要傳遞9次，確診人數就會來到26萬人，將造成非常可怕的後果，某種程度也解釋了為何武漢肺炎接連在東亞、中東及歐洲國家造成這麼大的疫情。

他說，若R₀指數大於1時，表示被傳染者仍會持續增加，站在公共衛生的角度，就是將傳染病的R₀指數降至1以下。要降低R₀指數取決於「找出確診」、「追蹤及檢疫」及「社會距離及個人衛生」等三大指標。

他表示，在「找出確診」方面，除了疫區入境檢疫外，指揮中心也針對國內高風險族群主動進行篩檢，並也授權醫師可主動通報，預計可將R₀指數降低一半以上。

「追蹤及檢疫」方面，目前透過大數據及科技工具，已經能夠有效落實居家隔離、檢疫，將可再減少1/4。

在「社會距離及個人衛生」方面，日前指揮中心也針對大型集會活動發布相關指引規範。所以若能進一步將「口罩覆蓋率」達到50%，甚至70%以上，R₀指數將會小於1，能有效控制住疫情。

陳其邁說，為提升口罩覆蓋率，2月6日推出口罩實名制購買政策。評估當時國內口罩產量，先以覆蓋500萬人口為目標，每人為2片；後來「再加量」，以覆蓋1000萬人口為目標。

經過幾週的數據調查，老年人、兒童覆蓋比例最高，均達60%以上，而年輕人覆蓋比例最低，僅40%左右。

陳其邁指出，就武漢肺炎治療經驗來說，年輕人若確診武漢肺炎，臨床上以輕症表現居多，但若回到家裡可能傳染給風險較高的長輩族群。且考慮到青年因為就學、就業因素，購買不易，因此推出口罩實名制2.0，增加透過網路預購途徑，方便年輕人購買口罩，提高整體族群口罩覆蓋率。

他表示，武漢肺炎輕症感染居多，且其R₀指數高於SARS，口罩的覆蓋率更顯重要。口罩實名制2.0自12日網路預購開跑至今，已超過120萬人透過網路預購，讓防疫能夠更落實，這就是行政院團隊推出口罩實名制政策的思考策略。（編輯：林孟汝）1090316