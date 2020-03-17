第三波包機成不成 蘇貞昌：牽涉中國態度

（中央社記者范正祥台北17日電）第二批滯武漢台人已成功返台，第三波包機啟動受關注。行政院長蘇貞昌今天指出，這不是台灣一個國家自己做決定就可以，涉及到對岸，「中國的態度牽涉到成與不成」，困難是在這裡。

立法院會今天進行立委對行政院長施政方針及施政報告質詢，蘇貞昌答覆國民黨立委謝衣鳯和陳以信聯合質詢時作了以上表示。

武漢肺炎疫情嚴峻，陳以信肯定第二波武漢包機成行。他也質詢，第二波武漢包機協商過程，到底誰在談，在哪裡談，是怎麼談的，兩岸誰先讓步，有沒有協議。

大陸委員會主委陳明通答覆，整個協商後續還有第三波等等，所以在整個協商過程當中無法對外說明，等整個完成之後，會接受立法院的監督。

陳明通表示，現在是在一個協商的過程中，全世界都一樣，協商過程有它完整性與保密的必要性；願意接受國會監督，整個協商完成之後是不是再擇期說明。

陳以信再問，第二波武漢包機協商過程，有沒有做到政府對政府的協商。

蘇貞昌答覆，這次不是政府跟政府協商，但都是政府在後面定奪，清楚的很。

他說，雖然中間都有相關的單位，其實都是政府。兩邊對應，很多事情如果沒有兩邊的政府同意，不可能飛機飛來飛去，不可能人接的回來。

蘇貞昌強調，「要接回自己的同胞，是我們台灣政府一再最堅持的點，所以我們反而沒有那麼多的政治。」

陳明通指出，過去兩岸簽署很多的協議，後續有很多所謂「小兩會」，有關民航包括過去所謂加班機等等，基本上是由民航之間的「小兩會」代表政府加以協助。

陳以信詢問，是否就是「複委託」。陳明通表示，這不需要「複委託」。他指出，所謂「複委託」是指政府委託海基會，海基會再委託某一個公協會，這才叫「複委託」；在法規上雖然有訂「複委託」，但從2000年訂定相關的法規以來，歷史上從來沒過一次「複委託」的經驗。

陳以信質詢，第二波武漢包機是大陸的讓步，還是兩岸在這過程中同時各讓一步。

蘇貞昌說，「很難描寫」，「反正我們希望同胞儘量能夠接回來，也有接回來了」，中間也經過一波三折，為了接回同胞，雖有委屈但接回同胞是最大的心願，「我們總希望對岸能夠能夠把兩邊少一點政治，多一點防疫，才是正辦。」

蘇貞昌指出，第二波包機，中間拖了一個多月，「就是因為對岸老是堅持這個、堅持那個，我們雖經波折，但是把人接回來了，這是政府歷經辛苦。」

陳以信追問，第二波包機模式，第三波包機能不能用。

蘇貞昌表示，目標是什麼，怎麼達到，才是重要。目標就是接回國人同胞，希望接回的每一位國人同胞都有一定的防疫要求，因為也必須要顧到在台灣的2300萬名同胞。

蘇貞昌表示，不必有那麼多的政治語言，不必有那麼多的政治動作，他很不喜歡那些框框架架、符號與言語。他想的都是怎麼把國人同胞接回來，如果不是對岸的阻撓，老早把國人同胞接回來了。

陳明通指出，防疫工作不能有破口，必須作好準備，才能有下一步。

謝衣鳯質詢，最快在什麼時候能達成第三波包機接回滯留武漢國人。

蘇貞昌說，這不是台灣一個國家自己做決定就可以，涉及到對岸，「中國的態度牽涉到成與不成，所以這個困難是在這裡。」

謝衣鳯再問，行政院是否會協調跨部會儘速達成，讓國人可以返台。蘇貞昌對此答覆，對、當然。（編輯：蘇龍麒）1090317