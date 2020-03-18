外交部：19日起外籍人士非經許可拒絕入境

衛福部長陳時中18日上午在中央流行疫情指揮中心記者會宣布，從3月19日零時起，非本國籍一律限制入境；外交部長吳釗燮（中）補充說明，外籍人士除持外交公務證明、商務履約證明等相關證明，一律禁止入境，持相關證明入境亦需遵從防疫規範。中央社記者王飛華攝 109年3月18日

（中央社記者王承中台北18日電）外交部長吳釗燮今天表示，針對所有要入境台灣的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境，台北時間19日零時開始實施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情在國際持續升溫，對台灣來講，境外移入個案暴增，為因應緊急情況，他宣布非本國籍人士一律限制入境，不管是國人或非本國籍人士入境，一定要居家檢疫14天，從19日零時起實施。

列席的吳釗燮指出，針對所有要入境台灣的非本國籍人士，除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他特別許可外，一律拒絕入境，經許可入境者應配合指揮中心相關檢疫規定，以上規定將視疫情調整，由指揮官宣布。

吳釗燮表示，實施時間由台北時間19日零時開始實施，國外的話是台北時間19日零時之後當地起飛的班機開始適用。（編輯：郭無患）1090318