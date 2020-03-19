防堵武漢肺炎 民團建議設社區防疫四大哨站

（中央社記者王揚宇台北19日電）防堵武漢肺炎，台灣公共衛生促進協會今天建議，社區防疫網應該以衛生所為協調中樞，也應建立社區防疫四大哨站，包括照顧600萬高風險族群的家醫醫療群，應即刻成為社區分流前哨等。

武漢肺炎（COVID-19）延燒全球，中央流行疫情指揮中心昨天宣布再增23例，全台累計病例數達100例。

社團法人台灣公共衛生促進協會今天在立法院召開「強化公衛預防體系、建立四大防疫前哨站、支持社區防疫無名英雄」記者會，說明相關訴求，也希望全民能成為疫情指揮中心的防疫後盾。

台灣公共衛生促進協會常務理事、成功大學公共衛生研究所特聘教授陳美霞認為，現在防疫的巨大壓力在疫情指揮中心身上，不能這樣繼續下去，因為以後確診的案例會更多，因此要強化社區防疫網。

陳美霞接著說，新冠病毒防治有大量工作要做，例如衛生教育、社區動員、疫情監測等，從基層做起的社區防疫網是應對新冠病毒社區感染的唯一途徑，而衛生所是民眾健康的一線守護者，因此社區防疫網應以衛生所為協調中樞；此外，政府應訂出「扳轉重醫療輕預防政策」的短、中、長期規劃。

台灣公共衛生促進協會秘書長陳奕曄補充說明短、中、長期規劃內容，以長期而言，要推動公衛體系、全民健康轉型正義的規劃，扭轉重醫療輕預防政策；中期來說，一定要監測與改善衛生所的人力資源與業務等。

台灣公共衛生促進協會發布新聞稿說明社區防疫四大哨站內容；第一哨為「基層診所為前哨、科技風險預警為武器」，即照顧600萬高風險族群的家醫醫療群，應即刻成為社區分流前哨等。第二哨為「除了疫調、還需民調與主動偵測」，例如隔離檢疫關懷中心應同步進行民情調查、鼓勵全民於疫情期間開數位足跡等，使疫調、民調有社區能量的支持。

第三哨則是「改變單向宣導，實質雙向教育」，引導各社區鄰里建立防疫指揮系統，使各組織場域有防疫專責人員等；第四哨為「社區支持與資源協調，基層衛生專業用於刀口」，讓基層衛生人員全心、安心防疫，如配合防疫需要，調整績效指標、門診等業務；提供足夠防護武器，安心執行隔離者協助業務。（編輯：趙蔚蘭）1090319