呂宋封島台人憂治安惡化 駐菲處發布防搶守則

大馬尼拉封城後，市區景象蕭條，連便利商店也大門緊閉，門上公告寫著19日起暫停營業，請民眾到最近的分店消費。照片攝於19日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月20日

（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）菲律賓呂宋島封島後，數百萬民眾生計受影響。在菲台灣人近來互相提醒，有人可能會鋌而走險，搶案恐怕會增加，駐菲代表處發布防搶注意事項，呼籲台商和僑胞注意安全。

大馬尼拉和呂宋島封城、封島進入第4天，商場、公司行號和大眾運輸暫停營運，只有銀行、超市、餐廳等提供基本民生服務的機構或店家可營業，影響島上約5700萬居民。

由於三輪車司機、工廠員工、小販等仰賴微薄工資維生的民眾失去收入，不少在菲台人憂心底層菲人生活可能斷炊，被迫行竊行搶，互相提醒在社區隔離期間保持低調，避免出門，維護自身安全。

在通訊軟體群組上，已傳出大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）有菲國民眾遭攔車勒索，奎松市（Quezon）有人在家門口被搶的消息。

外界憂心治安惡化，菲國警察總長甘波亞（Archie Gamboa）昨天發布聲明，實際情況是大馬尼拉地區和呂宋島強化社區隔離以來，「犯罪事件顯著減少」。

他表示，菲律賓國家警署反網路犯罪大隊（PNP- ACG）正追查社群媒體散布「假新聞」的源頭，包括謠傳在塔古市（Taguig）麥金里山（McKinley Hill）的竊案、馬尼拉市中國城賓安杜（Binondo）的搶案及馬尼拉市聖安德瑞斯（San Andres）的公眾騷亂都是假消息。

甘波亞說，國家警署將在商業中心、重要場所和社區附近部署更多巡邏員警，防止犯罪分子利用國家緊急情況犯案。

駐菲代表處表示，截至目前未接獲台灣人在呂宋島強化社區隔離期間遭搶的消息。代表處今天發布「防搶、防盜及防綁架」注意事項，民眾最好在天黑前回家，出門時結伴同行，注意周邊狀況，隨時準備應變。

另外，代表處提醒，前往銀行提存款時需提防陌生人，財不露白，勿攜大筆現金。若有陌生訪客，應通知大樓保全人員問明來意，確認身分再開門。若不幸遇搶劫或有生命危險，應以自身安全為重，脫身後再就近報案。

截至今天下午4時，菲律賓確診230例武漢肺炎病例，18人死亡。（編輯：廖漢原）1090320

大馬尼拉封城後，店家拉下鐵門，路上行人稀少，景象蕭條。照片攝於19日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月20日

大馬尼拉封城後，連依規定可以營業的超市都縮短營業時間，下午5時就早早拉下鐵門。照片攝於19日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月20日