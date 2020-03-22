疫情衝擊 華府櫻花季賞櫻人潮銳減

美國首都華盛頓哥倫比亞特區櫻花21日達到盛開期，但由於武漢肺炎疫情蔓延，賞櫻人潮銳減。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月22日

（中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電）武漢肺炎肆虐，美國首府華盛頓今天迎接櫻花盛開期，賞櫻人潮卻大幅減少。有民眾不受疫情影響，攜家帶眷出門賞櫻，少數人戴著口罩賞櫻，以降低感染病毒的風險。

根據美國國家公園管理局（National Park Service），種植在哥倫比亞特區潮汐湖（Tidal Basin）畔近4000棵的櫻花樹今天至24日達到盛開期。這些以白色為主的櫻花樹是日本於1912年贈送給美國的禮物，象徵兩國情誼。

華府櫻花季原是美國首都年度盛事，但剛好碰上2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，美國政府呼籲民眾社交疏離（social distancing），今年賞櫻人潮大幅度銳減。不過，還是有民眾不畏疫情，與家人、朋友或寵物前往賞櫻拍照留念。

52歲來自費城的約翰（John）受訪表示，美國確診數字急遽增加雖讓他有些擔心，但他認為他健康狀況良好，能對抗新型冠狀病毒。

45歲住在華府的荷莉（Holly）向中央社記者表示，她不擔心疫情，只要人與人之間保持安全距離，民眾還是能外出及工作。她說，由於疫情而人潮減少，反而讓賞櫻很舒服。

荷莉說：「我看到很多不好的事發生，很多店家因為這件事（疫情）遭遇財務困難，受很多苦，所以我不支持所謂應該待在家這件事。」

2019年冠狀病毒疾病1月底入侵美國，已侵襲全美50州。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新疫情統計，至截稿為止，美國確診病例攀升至2萬4148例，是全球第4大疫區，死亡人數達285人。

華府共傳出81例確診病例，死亡人數1人。為抑制疫情擴散，首都華盛頓哥倫比亞特區市長鮑賽（Muriel Bowser）16日宣布，所有餐館、健身房、影院、按摩店等商家皆須關閉，但餐館可提供外賣或外送服務。（編輯：郭中翰）1090322

美國華府櫻花21日達到盛開期，雖然今年賞櫻人潮大幅銳減，仍有民眾不畏疫情，與家人、朋友或寵物出門賞櫻。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月22日

美國首府華盛頓櫻花21日達到盛開期，有人配戴口罩賞櫻，以避免感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年3月22日