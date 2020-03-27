發展數位國力 立院成立促進會

由民進黨立委劉世芳（前右3）等人共同成立的「立法院數位國力促進會」，27日舉行成立大會，行政院政務委員唐鳳（前左1）、經濟部長沈榮津（前左2）、立法院秘書長林志嘉（前左3）、國發會主委陳美伶（前右2）及美國在台協會（AIT）經濟官盧毅濤（前右1）等人都出席。中央社記者王飛華攝 109年3月27日

（中央社記者陳韻聿台北27日電）立法院今天成立「數位國力促進會」，目標為橋接台灣產官學研資源、建構數位法治、敦促政府制定數位治理政策、推動產業數位轉型等，發展台灣數位國力。

數位國力促進會由立法委員劉世芳擔任會長，副會長包括立委張廖萬堅、林昶佐和高虹安，長年關注數位經濟議題的前立委余宛如則擔任秘書長。立法院秘書長林志嘉、國家發展委員會主委陳美伶、經濟部長沈榮津，以及美國在台協會（AIT）經濟官盧毅濤（Phillip Loosli）出席成立大會並致詞。行政院數位政委唐鳳針對口罩實名制2.0發表簡短演講。

林志嘉表示，數位國力促進會延續余宛如推動成立的立法院數位國家促進會，由於成果良好、備受AIT肯定，劉世芳在既有基礎上更上一層樓，成立新組織。立法院將在軟硬體方面全力提供支持。

陳美伶說，在全球各項評比方面，台灣在數位科技和經濟等領域的排名往往比總體競爭力的排名好，可見台灣的數位實力佔世界一席之地，近期的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及口罩實名制等也顯示，台灣的數位防疫能力全球有目共睹，期待台灣的數位國力蒸蒸日上。

沈榮津指出，國家若要確保競爭力，產業一定要數位轉型，政府近來推動的工業4.0就是一個例子，物聯網（IoT）技術可即時蒐集資訊並連結供應、生產和客戶端等，有助精準行銷與生產。

沈榮津說，政府「前瞻基礎建設計畫」中的「數位建設」有推動資安基礎建設、建構開放政府及智慧城鄉服務等5大主軸，至2025年預計投入1700多億元經費，目標也在發展數位國力。

盧毅濤表示，AIT長期與台灣各界在數位經濟領域合作，例如去年與國發會合作舉辦「台美數位經濟論壇」，也與經濟部、教育部、科技部等部會推動人才循環大聯盟計畫（TCA），讓台灣在培養數位人才方面與國際接軌。

此外，AIT也與唐鳳在舉辦「總統盃黑客松」等方面有許多合作，與余宛如則在過去10年合力推動多項數位經濟議題。AIT未來還將持續透過科技與台灣一起努力，減緩武漢肺炎對全球的影響。（編輯：鄭雪文）1090327