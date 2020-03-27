民眾黨：沒要求撤換陳時中 對事不對人

（中央社記者郭建伸台北27日電）民眾黨在臉書建議由行政院長蘇貞昌親自指揮疫情，不僅引發外界反彈，台北市長柯文哲也表示「不用這樣」。民眾黨發言人楊寶楨說，當時主張沒有撤換陳時中意思，強調對事不對人。

台灣民眾黨立法院黨團25日舉行「紓困條例滿月總檢討」記者會時，黨團總召賴香伶提到，蘇貞昌在備詢時提到滯留武漢國人回台灣的方式，與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中有所不同，顯示疫情指揮中心已有無法掌握跨部會、涉外事務，甚至無法應對情勢。

台灣民眾黨之後在臉書指出，行政院與疫情指揮中心對於滯留武漢國人返台方式，說法有所矛盾，顯示紓困特別條例雖賦予指揮中心指揮官得實施必要處置，卻與行政院有所矛盾，建議未來由行政院長蘇貞昌親自指揮。

這段臉書發言出爐後，引來許多負面評論，網友在底下留言「不要刷存在感」，並質疑民眾黨是擔憂陳時中出來選下一屆台北市長。

柯文哲在26日雙北合作平台會議受訪時說，若蘇貞昌與陳時中意見不一樣，請他們意見一致或是討論完說明就好，「不能說一道菜你不喜歡，叫人家整個廚房都換掉」，不用這樣。

由於黨團和柯文哲說法不一，引發外界揣測。對此，民眾黨團由黨發言人楊寶楨回應指出，民眾黨感謝並肯定中央防疫團隊和陳時中的努力與作為，「先前的主張裡面，完全沒有要撤換陳時中的意思」，只是針對整個體系與法制面進行監督，是對事不對人。

楊寶楨也表示，民眾黨團跟柯文哲溝通順暢，柯文哲是善意提醒，不是打臉，沒有切割的問題。（編輯：蘇志宗）1090327