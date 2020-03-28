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首頁 / 政治

總統：118案政治檔案 國安局移轉檔案局

最新更新：2020/03/28 12:26

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天表示，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給檔案局；促轉會正加快腳步研讀檔案，還原威權時期的歷史真相。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。

2月28日總統蔡英文出席二二八事件73週年中樞紀念儀式致詞表示，林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，開放給社會大眾閱覽和運用，並要求國安局針對促轉會徵集、選定檔案，一個月內完成解密。

今天剛好是總統宣示屆滿一個月，總統上午在臉書發文表示，面對威權統治時期的歷史傷痛，她的態度很明確：過去的政治檔案，要盡快、盡可能攤開在陽光下，讓人民一起檢視，確保政府不會重蹈覆轍。

總統說：「上個月，我在228事件的紀念活動上指出：國安局配合促進轉型正義委員會調查而受徵集的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，都要在一個月內完成解密」。

她表示，一個月後的現在，國安局已經把118案、407卷、合計將近9萬頁的政治檔案，依法移轉給檔案局：典藏國家記憶。促轉會也正加快腳步研讀檔案，要來還原威權時期的歷史真相。政府的各個機關，就是該像這樣，同心協力推動轉型正義的工作。

總統說，依據「政治檔案條例」，相關檔案的徵集、整理、保存、開放應用，都是政府的責任。這些工作，將會努力做下去。（編輯：郭萍英）1090328

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