蔡總統春祭祭文提美麗島 防疫考量副總統不出席

「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」29日在國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（左2）主祭，向先烈獻花致意。中央社記者裴禛攝 109年3月29日

（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文今天赴忠烈祠主持「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」，祭文提到「美麗島、融和一體同」；慣例由總統與副總統共同出席的春祭典禮，在整體疫情風險控管考慮下，副總統陳建仁沒出席，人數規模縮減，間隔距離拉大。

109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭典禮，上午在忠烈祠舉行；蔡總統親臨主祭，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院副院長孫大川陪祭。

蔡總統在總統府秘書長陳菊及國家安全會議秘書長李大維陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

祭文提到，「創業維艱，守成不易，紹繼齊賢盡善功」、「美麗島、融和一體同」、「遠矚高瞻國運隆」。

防疫考量，人員出入都要量測體溫、噴酒精消毒。總統府發言人張惇涵說，陪祭、與祭人員間隔適當距離，整體參與人員規模也縮減，但對所有捍衛國家自由民主的先賢先烈的崇敬與追思並不因此而減少。（編輯：趙蔚蘭）1090329

「109年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」29日在國民革命忠烈祠舉行，總統蔡英文（前左2）主祭，率陪祭人員向先烈鞠躬致意。中央社記者裴禛攝 109年3月29日