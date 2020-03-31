蘇貞昌：政府雨天不收傘 如有不合理馬上改正

立委反映企業受疫情衝擊又擔心銀行抽銀根。行政院長蘇貞昌（圖）31日表示，政府在這時候不會雨天收傘，若立委覺得有什麼是雨天收傘、不合理，「直接跟財政部長講，我們馬上來改正」。中央社記者施宗暉攝 109年3月31日

（中央社記者范正祥台北31日電）立委反映企業受疫情衝擊又擔心銀行抽銀根。行政院長蘇貞昌今天重申，政府在這時候不會雨天收傘，他說，立委如果覺得有什麼是雨天收傘、不合理，「直接跟財政部長講，我們馬上來改正」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，國民黨立委陳雪生質詢時說，「不要在這個節骨眼抽企業銀根」。

談及政府在這時候不會雨天收傘，蘇貞昌指出，昨天財政部長蘇建榮剛召集行庫董事長又再交代一次，立委如果覺得有什麼是雨天收傘、不合理的，「直接跟財政部長講，我們馬上來改正」。

陳雪生反映，企業投訴無門，只能找立委陳情。蘇貞昌說，「沒關係，你告訴財政部長說，他交代（不抽銀根）沒效。」蘇貞昌重申，「不雨天收傘，一定要渡過難關」。（編輯：趙蔚蘭）1090331