藍委指戴口罩政策倉促 交通部：2月就在準備

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨立委洪孟楷今天關心交通部是何時認為民眾搭乘大眾運輸須戴口罩，交通部次長黃玉霖說，在2月底台灣燈會舉辦前，在進行交通應變時就提出要進行相關準備，包括儀器的採購。

為因應武漢肺炎疫情，交通部長林佳龍昨天視察台鐵與高鐵板橋車站後表示，針對所有的大眾運輸，要求大家戴口罩才搭車，大家要配合，讓清明連假時不要有防疫缺口。

洪孟楷今天上午在立法院交通委員會質詢時，關心上午民眾搭乘大眾運輸須戴口罩的執行狀況，列席備詢的黃玉霖說，狀況良好，民眾沒戴口罩，經勸導後都會戴上口罩。

洪孟楷則質疑，明明交通部已籌備一段時間，2月底就開始思考民眾搭乘大眾運輸系統要全面戴口罩，為什麼卻是在昨晚8時宣布，今天上午就要馬上實施，為何沒有預告時間，讓大家事先準備。

洪孟楷也說，防疫優先，他沒有意見，但政策如此倉促的上路，一定會引發民怨， 現在台北市、桃園市政府的捷運都說無法配合，要到9日才能上路，中央與地方在溝通上，是否有落差。

黃玉霖表示，這政策交通部長林佳龍3月在交通委員會備詢時，就已經宣示過了，且相關的準備工作也進行一段時間；今天所實施的搭乘大眾運輸要戴口罩的措施，是針對中長程的高鐵、台鐵、客運，對於地方政府的捷運等大眾運輸系統，是否要採取一樣的措施，尊重地方政府依照CDC的指令來辦理。

洪孟楷說，今天中央政府已看到搭乘大眾運輸系統須戴口罩，就代表是有其必要性，請交通部與地方政府做溝通，是不是早日讓大家都能配合，不要一個國家有2個口罩政策。

無黨籍立委趙正宇在質詢時也說，這次措施宣導的不是很周全，昨天是因為大部分的媒體報導，大家才知道，建議未來可以召開記者會說明，不是只是在立法院說，就等於是宣布了。（編輯：張均懋）1090401