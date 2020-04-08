罷韓連署遭指偷跑 內政部：法律未明訂不能提前

（中央社記者王承中台北8日電）高雄市長韓國瑜陣營質疑民團連署罷韓有提前「偷跑」嫌疑，今天向北高行遞狀聲請停止罷免投票。法律主管機關內政部官員表示，法律上未規定罷免案提議人連署不能在就職滿週年前進行。中選會則說，沒有評論。

罷免韓國瑜二階段連署昨天審查通過，韓國瑜今天委由前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元向台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷免投票。聲請狀指出，民團於韓國瑜去年12月25日就職週年當天，已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都違法在一年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

有關罷免案提議人名冊連署期間，根據選罷法主管機關內政部函復中選會的公文指出，依選罷法規定，罷免案提議人之領銜人應於公職人員就職滿一年後，始得檢附罷免提議書等資料向選舉委員會提出罷免案。至於提議人名冊連署期間，法既無明定，也未列為應予刪除的事由，當無另行限制的必要。

內政部官員受訪表示，選罷法規定，公職人員就職未滿一年者，不得罷免，也就是可對就職滿一年者提出罷免案，但提出罷免案前，必須要先有提議人，而法律上並未規定罷免案的提議人必須在公職人員就職滿一年後，才能進行提議。法理上沒有這樣的解釋，不管是哪個政黨，內政部身為行政機關及法律主管機關的立場都是一樣，除非法律有明定。

中選會副主委陳朝建受訪指出，選罷法明白規定，提出罷免案應於公職人員就職滿一年後，內政部的函釋意旨也是如此，過往以來的見解也是如此。中選會及高雄市選委會作為選務機關，依法辦理選務，對於本案無其他評論。

陳朝建指出，中選會在收到高雄市選委會函送的查對結果後，依法須召開委員會議審議，目前暫定17日召開委員會，會依法審議。若本案經審議而確定成案並依法公告，依法應於審定公告成立後20天起至60天內請高雄市選委會辦理投票。（編輯：謝佳珍）1090408